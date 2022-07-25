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肯尼亚反假冒管理局（Anti-Counterfeiting Authority，简称ACA）在2022年4月26日发布的第1/2022号公告上宣布，自2022年7月1日起，任何进口到肯尼亚的商品，无论其知识产权权属何地，都需要在ACA进行备案。2022年5月23日，ACA发布了第2/2022号公告，将提交强制备案的截止日期延长至2023年1月1日。知识产权备案将通过反假冒管理局综合管理系统（AIMS）进行处理。

一、知识产权强制备案的立法背景

作为撒哈拉以南非洲增长最快的经济体之一，肯尼亚具备稳定的宏观经济环境，强劲的外汇流入以及政府主导的基础设施建设举措，强力推动了经济扩张。同时，肯尼亚也是目前东非最大的仿冒品市场和集散地，走私、偷税漏税及进口假冒伪劣产品等问题日趋突出 2。肯尼亚针对仿冒品开展的基线调查显示，2018年非法贸易总额约为8260亿肯尼亚先令（约469.994亿元人民币），高于2017年的7260亿肯尼亚先令（约413.094亿元人民币），增长幅度高达13.77%，分别占国内生产总值（GDP）的8.9%和9.3% 3。仿冒品的泛滥不仅危害商品市场的规范性、损害消费者的利益，同时对本地制造业造成巨大冲击。

因此，肯尼亚政府一直积极推动完善打假法律体系。2008年，肯尼亚议会颁布了2008年第13号《反假冒法》，禁止假冒商品贸易，并设立了反假冒管理局 4。2019年对《反假冒法》进行修订，引入第34B节，要求所有进口到肯尼亚的商品在ACA就其知识产权进行备案 5。2022年，ACA发布公告，通知公众自2022年7月1日需进行知识产权强制备案 1。

二、知识产权强制备案概况

1.什么是知识产权备案？

知识产权备案是指对所有进口到肯尼亚的商品，无论其知识产权注册地在何处，从其知识产权权利人处收集有关其注册的知识产权（商标、专利、实用新型、工业设计、版权或任何其他注册的知识产权）信息，并录入电子数据库的过程。

2.知识产权注册和知识产权备案的区别是什么？

知识产权注册是指向相关登记机构申报知识产权，以获得所有权和使用方面的专有权。

知识产权备案是指向ACA提交有关这些注册权利（无论其注册地）的信息的过程。

3.知识产权备案的法律依据是什么？

（1）2008年第13号《反假冒法》第 34B 节。

（2）2021年第118号法律公告发布的2021年反假冒（备案）条例。

（3）2021年第117号法律公告发布的2021年反假冒（修订）条例。

4.知识产权备案的申请主体是谁？

知识产权权利人或权利人通过委托书正式委托并被ACA认可的代理人。

5.知识产权备案需要提交什么信息及文件？

（1）备案的知识产权类型（商标、工业设计、专利、实用新型、版权等）。对于商标，应选择与注册证上对应的尼斯分类；对于工业设计，应选择AIMS中提供的适用洛迦诺分类。另外，不得强制知识产权权利人对与一种产品有关的所有注册的知识产权进行备案。

（2）知识产权的详细信息，包括名称、注册号和到期日，并附上有效知识产权注册证的核证副本。

（3）有关制造商、外国实体、母公司、子公司和被许可方（如有）的详细信息。

（4）产品的详细信息，包括产品名称和产品描述，并上传在注册的知识产权下交易的所有产品清晰的代表性图样，包括所有型号和变体。

（5）如果个人申请备案，需提供护照/身份证的核证副本；如果合伙企业申请备案，需提供合伙人的全部详细信息、其护照/身份证的核证副本和合伙企业营业执照；如果是公司申请备案，需提供公司详细信息、公司营业执照的核证副本；如果委托代理人提交，需签署委托书。

6.知识产权备案的官方费用是多少？

首类90美元，后续每类商标或工业品外观设计10美元。没有多个类别的知识产权类型每件90 美元6。

7.知识产权备案是一次性的吗？

是，首次申请后，ACA将在30天内审查。备案有效期为12个月，续展申请必须在到期前至少 30 天提交，续展费50美元。

8.不进行知识产权备案的后果是什么？

进口未进行知识产权备案的货物是违法的，将会面临货物被扣押、销毁，进口商被起诉的风险。

三、知识产权强制备案对中国企业在肯经营的影响

作为非洲的"东大门"和东非第一大经济体，肯尼亚的发展水平、基础设施相对优越，金融体系和法律制度相对健全，是中国企业开拓非洲的枢纽国家和重要桥头堡。中国与肯尼亚在中非合作论坛与"一带一路"倡议框架下实现了国家发展战略的准确对接与有机融通，中国商品与服务也已走进肯尼亚人民日常生活的方方面面。

如下图，中国企业近几年在肯尼亚商标申请量整体呈上升趋势。2020年，新冠疫情肆虐，重创全球经济。在这种动荡的环境下，中国企业在肯尼亚的商标申请量仍能保持增长，足以见得肯尼亚市场对中国企业的吸引力。中国海关公布的一组数据，也恰恰印证了这一点。根据华经产业研究院数据显示，2020年中国对肯尼亚出口商品总值为541090万美元，相比2019年增长了41741万美元，同比增长8% 7。

此次制定知识产权强制备案的新规定，让肯尼亚成为继南非之后第二个采用知识产权备案的非洲国家。日趋严密的打假体系，对想要进入肯尼亚市场的中国企业总体来讲是一个好消息。一方面，中国企业应利用相关法律，保护自身知识产权不受侵犯；另一方面，相关企业也必须重视此次实行知识产权强制备案的新规定，避免因法律理解和执行不到位造成企业自身权益受损。从成本角度来看，知识产权备案意味着企业知识产权保护成本的提高。在该法规草案刚被提出时，确有质疑"双重注册"制度的必要性的声音存在。肯尼亚当局在广泛听取了公众意见后，综合考虑打击假冒商品的必要性并兼顾企业成本考量，已大幅降低了备案官费。

肯尼亚"关于对进口商品进行强制备案"的知识产权保护新动态，为在肯尼亚经营的中国企业从法律角度提出了更高的要求，同时也保障了中国企业的知识产权利益；赴肯开拓业务的中国企业应尽快依据当地法律完成相关备案和注册手续，保护自身合法权益，提升品牌价值，在激烈的国际竞争中占据优势位置。我所将充分研究相关法律，拓展与肯尼亚当地代理律所商务合作，为客户保驾护航，提供专业法律支撑。

参考文献：

Footnotes

1. https://www.aca.go.ke/recordation/commencement-of-recordation-of-ipr

2. http://ke.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201611/20161101887679.shtml

3. https://www.aca.go.ke/images/2020/National_Baseline_Survey_Counterfeit_and_Illicit_Trade_In_Kenya.pdf

4. https://www.aca.go.ke/legislations/20-the-anti-counterfeit-act

5.https://www.aca.go.ke/downloads/legislations

6. https://www.aca.go.ke/recordation/user-guidelines-aims-application-for-ipr-recordation-and-agent

7.https://www.huaon.com/channel/tradedata/685720.html

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