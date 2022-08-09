有一种说法， 每一位去纽约旅行的游客都会听过这么一句话：纽约有三宝——自由女神、帝国大厦和Shake Shack。

能与自由女神、帝国大厦相提并论的Shake Shack又是什么来头呢？原来是以热狗小推车起家的美国纽约街头快餐店。2000年的时候，Shake Shack仅仅是麦迪逊广场公园的街边小推车，由于其出众的口味，逐渐成为了纽约招牌的汉堡店。Shake Shack公司销售全天然、无激素、无抗生素的汉堡、热狗、波浪纹薯片、奶昔等传统美式料理。

2004年Shake Shack开设了第一家门店，2010年第一次在纽约之外开店，到了2015年就完成了纽交所上市。截止到目前，Shake Shack在全球的15个国家开设约250家门店。2018年，Shake Shack进入中国，不到五年的时间里，就已经在我国开设了12家店，因此，现在不去纽约也能吃到正宗的Shake Shack汉堡，不过人们往往需要排队才能买到。下图是Shake Shack上海首店开业景象和招牌美食，大家感受下。

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