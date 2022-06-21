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您所在的管辖区使用普通法系还是大陆法系？

大陆法系。

在您所在的管辖区，有哪些知识产权维权法律途径？

知识产权 民事 行政 刑事 海关 商标 是 否 是 是 不正当竞争/仿冒 否 否 否 否 版权 是 否 是 是 注册外观设计/外观设计专利 是 否 是 否 专利 是 否 是 否



哪些法院有权审裁知识产权民事案件？

应当在商事法庭提起知识产权民事案件。商事法庭是初审级别的专门法庭，负责处理与破产、银行清算、知识产权有关的案件。上诉申请应向最高法院提出。侵权行为的司法管辖权取决于被告的居籍。

目前印度尼西亚设立了五（5）个商事法庭，根据1999年第97号总统令，商事法庭具有的司法地域管辖权如下：

商事法庭 省份 雅加达中心 雅加达特区、西爪哇、楠榜、南苏门答腊、西加里曼丹 泗水 东爪哇、南加里曼丹、中加里曼丹、东加里曼丹、巴厘、西努沙登加拉、东努沙登加拉 三宝垄 中爪哇和日惹特区 棉兰 北苏门答腊、廖内、西苏门答腊、本古鲁、詹比、亚齐特别区 望加锡 （曾用名：乌戎潘当） 南苏拉威西、东南苏拉威西、中苏拉威西、北苏拉威西、马鲁古、伊里安查亚



如果权利人居住在印度尼西亚境外，则必须向雅加达中心商事法庭提起诉讼。

程序上有任何区分吗？例如：审裁知识产权有效性方面或审裁侵权损害赔偿方面？

有效性问题和侵权问题可以由同一法庭（商事法庭）审理。针对专利侵权诉讼要求，可以提起专利无效反诉。但需要注意的是，如果有关专利还在专利授予日后九个月内，则要向专利局专利上诉委员会提出专利无效宣告申请。也就是说，自专利授予日起满九个月之后，商事法庭才对专利无效宣告申请具有司法管辖权。

民事诉讼的程序有哪些？

民事案件应向知识产权侵权人居住地的商事法庭提出。但是，民事诉讼可能不是反假冒案件的最佳选择。民事诉讼最重要的意义在于针对重大侵权案件确立先例。例如：审理困难或复杂的商标案件。

提起民事诉讼需要授权委托书吗？如果需要，具体程序和时间表是什么？

是的，需要授权委托书。起诉时必须准备好经过公证和使领馆认证的授权委托书。现在，还需要提供用于证明委托书签署人有权签字的文件副本，但有关副本必先要经过公证和使领馆认证。

一起民事案件的平均审理时间是多久？

知识产权民事案件通常在法定期限内完成。专利案件一般在六个月内审理完毕。其他知识产权案件在三个月内审理完毕。

诉讼程序采用哪种语言？可以选择语言吗？

诉讼程序采用印度尼西亚语。印度尼西亚法院不接受其他语言。

是否可以申请简易判决（summary judgment）？

在印度尼西亚，没有简易判决制度。

批准临时禁令的依据有哪些？

除了阻止涉嫌货物入境和保全证据之外，还可以申请初步禁令确保前面所述证据免被移除。

虽然法律上可以批予临时救济措施，但到目前为止只有一起案件获得过这种救济，而且该案在上诉中被推翻。因此，在实践中很难评估获得这种救济的机会。

批准永久禁令的依据有哪些？

侵权行为证明属实后，法院通常会授予停止侵权的禁令。另外，在侵权行为证明属实的情况下，即使损害赔偿请求因原告未能证明遭受的损失被驳回，法院依然会授予永久禁令。

一审判决有哪些上诉程序？

不服商事法庭判决的，可向最高法院提出上诉。

上诉理由：

a.撤销原判上诉理由：

如果下级法院：

无能力审理或超出了其能力范围；

法律适用不当或违反所适用法律；

未满足法律规定的条件，以致于可以撤销相关判决。

（1985年第14号关于最高法院的法案第30条）

b.重审上诉理由：

如果判决作出后，发现判决系基于谎言或欺骗而作出，或基于被刑事案件法官宣布为虚假的证据而作出；

如果判决作出后，发现了此前没有发现的重要证据；

如果法官就未被主张的事项做出判令，或超出原告主张范围做出判令；

如果在没有考虑原因的情况下，未对一部分诉讼请求做出裁定；

如果是相同当事人，基于相同理由，关于相同事项的案件，由相同法院或同级其他法院作出了互相矛盾的判决；

如果法官有疏忽或有明显错误。

（1985年第14号关于最高法院的法案第67条）

刑事维权的程序有哪些？

对于知识产权侵权相关犯罪，知识产权所有人必须向有关部门提交正式投诉以触发刑事维权程序。根据投诉，警方会展开刑事调查，包括搜集或查扣相关证据。但警方执法并不完全清晰透明，可能会导致查扣时的作法不一致，比如时间安排上的差异。警方采取行动后，知识产权持有人可以与侵权人达成和解，或者继续刑事检控。

刑事诉讼的程序有哪些？

地区法院负责审裁刑事案件。不服地区法院判决的，应向与原地区法院具有相同属地管辖权的高等法院提出上诉。

当事人有权对判决提出上诉，除非另有规定（ 2004年第4号关于司法机关权力的法案第21(1)条）。高等法院的判决可进一步上诉至最高法院。最高法院的判决是最终判决且具有约束力，但在某些情况下受限于司法审查。

地区法院作出判决后7日内，可向高等法院提交上诉申请。高等法院必须在收到上诉申请后3个月内作出判决。高等法院作出判决后14日内，对判决不满的可向最高法院提交上诉申请。

上诉理由：

法律没有规定具体的上诉理由。不能对具有约束力的最终判决提出上诉（可以提出司法审查，但技术上这不属于上诉行为）。

行政维权的程序有哪些？

印度尼西亚没有行政维权救济措施。

海关边境保护的措施有哪些？

商标和版权持有人可以提交海关备案申请，使海关工作人员能够扣留他们认为涉嫌假冒的货品。海关备案申请人只能是印度尼西亚籍的权利持有人。海关备案的有效期只有一年，但可选择续期多一年。

您所在的管辖区签订了哪些知识产权条约？

《马德里协定》

《世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定》

《世界知识产权组织表演和录音制品条约》

《世界知识产权组织版权条约》

《世界知识产权组织商标法条约》

《伯尔尼公约》

《巴黎公约》

《专利合作条约》

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