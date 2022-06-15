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您所在的管辖区使用普通法系还是大陆法系？

菲律宾主要为大陆法系国家，但其法律体系亦具有普通法系的要素，主要体现在最高法院的判决对下级法院具有约束力，并且是一种有效法律淵源。

在您所在的管辖区，有哪些知识产权维权法律途径？

知识产权 民事 行政 刑事 海关 商标 是 是 是 是 不正当竞争/仿冒 是 是 是 - 版权 是 是 是 是 注册外观设计/外观设计专利 是 是 是 是 专利 是 是 是 是

哪些法院有权审裁知识产权民事案件？

被指定为专门商事法庭（SCC）的法院有权审裁知识产权的民事案件。

程序上有任何区分吗？例如：审裁知识产权有效性方面或审裁侵权损害赔偿方面？根据菲律宾的规则，诉讼程序没有区分。侵权人责任和适当的救济等问题都在同一诉讼程序中审理。

民事诉讼的程序有哪些？

通过向专门商事法庭提交经核实的诉状，启动民事诉讼程序，以向侵权人主张损害赔偿和/或禁止侵权行为。当事人提交起诉状、答辩状和其他法规允许下的诉辩词。救济措施包括初步禁令、审前扣押、损害赔偿和罚款。

提起民事诉讼需要授权委托书吗？如果需要，具体程序和时间表是什么？

如果由知识产权所有人的授权代表提交诉状/提起民事诉讼，需要提供授权委托书（“POA”），例如，诉讼当事人是一家公司，又或者知识产权所有人没有在菲律宾经营。在此类情况下，提交诉状时必须连同授权委托书提交，且需要由起诉人或其授权代表宣誓证明属实。

一起民事案件的平均审理时间是多久？

根据《2020年知识产权案件程序规则修订案》规定的时间表，一起民事案件的平均审理时间大约6个月左右（由提交诉状之日起算），具体如下：

自提交起诉状之日起五（5）日内，专门商事法庭将对另一当事人/答辩人发出传票，以便他们提交答辩状。 另一当事人/被告必须在收到传票后30日内提交其针对诉状的答辩状。 起诉人在收到答辩状后有15天时间来回复答辩状中提出的任何反诉或交叉诉讼主张。 此后，其中一方可选择在争议点整理合并后30日内(通常由收到答辩状起算)请求证据开示（modes of discovery）。另一方可在收到请求后10日内就证据开示请求提出异议。收到异议通知后，请求方可在三（3）日内提交意见。法院将会在收到异议或意见后的10日内作出决定。 请求证据开示的30天期限结束后五（5）日内，或者所请求的证据开示完成后，法院将发出通知，为案件设立预审，以简化争议点和标记证据。 预审必须在其立案日后30天内结束。 澄清聆讯可以在预审结束后30日内进行。 正审必须在预审结束后60天内开始。 正审必须在其开始日起的60天内完成。

然而，实际时间表很可能会根据参加诉讼的当事人及其代表的参诉情况，以及法院的行程安排进行调整。

诉讼程序采用哪种语言？可以选择语言吗？

用英文进行诉讼。诉辩词亦以英文提交。如果证人只会当地语言或外国语言，将会为其安排译员进行翻译。

是否可以申请简易判决（summary judgment）？

是的，可以申请简易判决。要获得简易判决，原告必须证明在任何的重大事实上，都没有真正的争议点。

批准临时禁令的依据有哪些？

临时禁令是为知识产权案件中的当事人提供的一种暂时性救济措施。申请人必须证明：1）申请人享有被保护权利，2）这种权利受到了实质性侵犯，3）需要禁止相关行为以防止进一步的损害，和4）其他救济措施都不能够防止进一步的损害。

批准永久禁令的依据有哪些？

审判后，如申请人能证明他有权永久性地禁止所控诉的行为，则法院可以批予最终禁令。

一审判决有哪些上诉程序？

专门商事法庭作出的判决和最终命令可上诉至上诉法院，但必须按照法院规则第43条提交上诉呈请书。上诉呈请书应当在收到专门商事法庭作出的最终命令或判决通知书后的十五（15）个日历日内提交。并且，在提交适当申请和全额支付法律费用后，提交上诉呈请书的期限可能被批准延长十五（15）个日历日。

菲律宾知识产权局理事会就行政案件作出的判决或最终命令可上诉至局长办公室。具体步骤是在收到相关判决或最终命令通知后三十（30）日内，向菲律宾知识产权局局长办公室提交上诉备忘录。菲律宾知识产权局局长的决定可上诉至上诉法院。

刑事维权的程序有哪些？

诉状必须向司法部提交。检控官会对诉状进行评估。如果检控官确认诉状牵涉的行为有可能违反《知识产权法》，将相应地向法院移交刑事案件信息。一旦信息移交到具体的专门商事法庭，刑事法庭将安排侵权人的提审，随后将展开审判。

刑事上诉的程序有哪些？

上诉申请要向上诉法院提出。具体步骤是向作出了相关判决或最终命令的专门商事法庭提交上诉通知，并向另一方发送一份副本。此类上诉必须在相关判决发布后十五（15）日内提出，或在收到相关最终命令通知后十五（15）日内提出。提交全套上诉文件 (perfecting the appeal）的时间由提出新审判或复审动议之时起暂停，直至驳回同一动议的命令通知送达被告或其律师为止。

行政维权的程序有哪些？

知识产权部法务局（BLA）有权接受和处理知识产权违法案件的行政投诉，前提是涉及总额达到或超过菲律宾比索$200,000（约美元$4,000）。《知识产权违法案行政管理规章制度》中规定的程序归总如下：

提交投诉书展开行政维权程序； 法务局在收到投诉书后三（3）日内发送传票或答复通知； 答复书必须在收到传票或答复通知后10日内提交； 在争议点整理合并后（在收到答复书后），听证员将出具一份通知，安排预审会议，并要求双方当事人提交预审案情摘要； 在预审会议中，双方当事人将有机会就审理日期等事情达成共识； 案件会被记录在法务局的审理日程上，双方当事人将收到有关通知书； 案件聆讯会在90日内结束（投诉人有30天时间；被投诉人有30天时间答复；辩驳或进一步回应有30天时间）。

但上述时间安排并不会被严格遵守。在实践中，聆讯日期和截止日期很可能会根据出席聆讯的当事人及其代表的出席情况以及法务局/听证员的行程安排作出调整。

海关边境保护的措施有哪些？

边境保护的第一步是在海关局（BOC）办理知识产权海关备案。申请流程要求提交若干文件，包括经过认证的知识产权注册登记副本，以及关于知识产权所有人的产品合法分销渠道的信息。海关备案的有效期为两年，可以续期。如果海关进行扣押/突袭搜查行动，海关局将依赖海关备案的信息。建议权利人对海关局进行品牌认知培训，以便海关局工作人员能够区分假货和真品。

您所在的管辖区签订了哪些知识产权条约？

《马德里协定》

《世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定》

《世界知识产权组织版权条约》

《世界知识产权组织商标法条约》

《世界知识产权组织表演和录音制品条约》

《伯尔尼公约》

《巴黎公约》

《布达佩斯条约》

《专利合作条约》

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.