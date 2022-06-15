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您所在的管辖区使用普通法系还是大陆法系？

大陆法系。

在您所在的管辖区，有哪些执行知识产权的方法？

知识产权 民事 行政 刑事 海关 商标 是 是 是 是 不正当竞争/仿冒 是 是的，但不是首选 否 否 版权 是 是 是 是 注册外观设计/外观设计专利 是 是 否 是 专利 是 是 否 是

哪些法院有权审裁知识产权民事案件？

省级经济法院对涉外知识产权商业案件享有管辖权。涉外非商事事项亦由省级民事法院管辖。对于非涉外的商事知识产权和非商事知识产权案件，分别由区级经济法院和区级民事法院管辖。

程序上有任何区分吗？例如：审裁知识产权有效性方面或审裁损害赔偿方面？

原则上，越南法院可以在同一诉讼中审理有效性问题和侵权问题。但是，法院通常将知识产权无效事项交由越南知识产权局审理。在实践中，被告为了延长法院的诉讼时间，通常在法院审理侵权诉讼期间向越南知识产权局提出无效诉讼。如果在法庭开庭前，被告已经向越南知识产权局提出专利无效诉讼，法官对于是否须等到越南知识产权局对其做出裁决之前暂停其在法院的侵权诉讼案件，意见不一。例如， 2019年，尽管越南知识产权局已收到待决无效宣告申请，省级法院仍拒绝中止有关的民事诉讼。

民事诉讼的程序有哪些？

提起民事诉讼，权利人须在指称侵权之日起三年内向法院提交一份附有所有必要文件的起诉书。法院将检查该起诉书是否满足立案的程序要求。如果符合要求，法院将受理案件并发出预付法院费用通知书，有关费用须在7天内支付。在收到付款后，法院将举行诉前调解、证据交换和法庭审理审来处理案件。

提起民事诉讼需要授权委托书吗？如果需要，具体程序和时间表是什么？

授权委托书（"POA"）是提起民事诉讼的必要文件。授权书应与起诉书一起提交，并且必须完成公证和文件认证手续。

一起民事案件的平均审理时间是多久？

根据法律规定，法院需要在案件受理后约两个月至六个月后做出判决。然而，在实践操作中，法院通常需要12至18个月的时间来审理一个案件。

诉讼程序采用哪种语言？可以选择语言吗？

使用的语言是越南语。 不能选择其他语言。

是否可以申请简易判决？

越南没有类似于简易判决的程序设置。2015年《越南民事诉讼法》中确实规定了简易程序，但即使是这样的规定，法院也需要在对案件作出裁决之前进行审理。

批准临时禁令的依据有哪些？

如果(1)知识产权权利人可能遭受无法弥补的损害；或者(2)涉嫌侵权的商品和相关证据在没有得到及时保护的情况下，存在遭到非法处置或销毁的危险，则知识产权权利人有权请求法院对涉嫌侵犯知识产权的商品以及制造和交易此类商品的原材料、材料和方法施加临时禁令。

批准永久禁令的依据有哪些？

一般来说，原告可以请求法院要求被告停止侵权行为。如果法院同意侵权索赔，他们将会授予最终禁令。原告应要求出具一份措辞宽泛的判决，以确保广泛的适用性。

一审判决有哪些上诉程序？

针对一审判决，可在判决之日起15天内向上级法院提起上诉。在接受上诉通知后，一审法院须向上诉人发出书面通知，要求其支付上诉法院的费用保证金。上诉人须在收到法院通知后的五天内支付费用保证金。在收到付款后，一审法院将把上诉通知转交给上诉法院。上诉法院在收到一审法院的相关文件后，决定是否对案件进行上诉审理。

刑事维权的程序有哪些？

知识产权权利人须先向经济侦查警察提出投诉。然后，警察将检查投诉的形式，并要求对投诉进行核实。如果证据充分，他们将进行突击检查，及后如果有足够的证据可以起诉，则会发出对侵权人启动法律诉讼程序的决定。随后，该案件将被移交到人民检察院。人民检察院将审查案件资料，决定是否应发出起诉书并将案件提交给刑事法院。法院将审查收到的文件，并决定是否对案件进行审判和举行听证。

刑事上诉的程序有哪些？

针对一审刑事判决，可在判决之日起15天内向上级法院提出上诉。一审法院在接受上诉通知后，须进行审查并将其转交到其他政府机构，包括人民检察院和上诉法院。上诉法院将审查收到的文件，将其转交给同级人民检察院，并决定是否对案件进行审判和举行听证。

行政维权的程序有哪些？

如果要采取行政措施，知识产权权利人（或其授权代表）须向主管部门提出处理侵权行为的书面请求。该请求须包括关于知识产权持有人身份的证据和证明指称侵权行为的证据。主管部门将审查知识产权持有人的书面请求。如果证实了知识产权侵权行为，主管当局将对侵权者发出制裁决定。行政制裁可能包括警告或终止侵权行为命令。行政当局不能判决损害赔偿金。

海关边境保护的措施有哪些？

海关保护知识产权的措施包括暂停对涉嫌侵权货物的海关程序，以及对发现有知识产权侵权迹象的商品进行检查和监督。权利人可向越南海关总署备案。在提出有效请求后，越南海关可以对涉嫌侵权的商品采取行动。如果有明确的证据表明这些商品是劣质的仿冒品，或者可能损害越南的文化和社会，海关通常会采取行动。

您所在的管辖区签订了哪些知识产权条约？

《马德里协定》

《马德里协定》

《海牙协定》

《世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定》

《伯尔尼公约》

《巴黎公约》

《罗马公约》

《专利合作条约》

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