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今年是中国贸促会成立70周年，也是中国贸促会开办知识产权业务65周年。作为中国贸促会直属企业，经过65年的发展，中国贸促会专利商标事务所（简称专商所）已经发展成为中国历史最悠久、规模最大、国际知名度最高的综合性知识产权事务所之一。

图1：1957 年 1 月 17 日，中国国务院批转中央工商行政管理局《关于实行商标全面注册的意见的通知》，规定外国企业申请商标注册一律通过中国贸促会办理。

贸促会专商所前身是中国贸促会法律事务部商标代理处，1957年经国务院批准，专门负责代理外国企业在中国申请注册商标等相关事宜。从1957年到20世纪80年代中期，我国的涉外商标代理事务一直由商标代理处办理，1988年5月商标代理处升格为商标代理部。20世纪70年代，贸促会曾向国务院提出建立中国专利制度的建议。1980年1月，国务院批准成立国家专利局，同时决定在中国贸促会设立专利代理机构，1984年6月贸促会设立了专利代理部。1993年经中央编委批准，贸促会专利代理部与商标代理部合并组建成为中国贸促会专利商标事务所。

图2：1984年7月，时任国务院副总理李鹏（前排右四）、国务委员谷牧（前排左三）、国务委员兼外经贸部部长陈慕华（前排左四）、全国政协副主席周培源（前排右一）、中国专利局局长黄坤益（前排左一）、中国贸促会主任王耀庭（前排右三）等出席贸促会开办专利代理业务招待会。

开办知识产权业务65年来，贸促会专商所坚决贯彻落实党的路线方针政策，为我国知识产权制度的创立与发展作出了突出贡献，发挥了无可替代的作用，成为中国知识产权服务行业中具有国际知名度的领军机构。可以说，贸促会作为我国知识产权保护事业的开拓者和实践者，见证了中国知识产权事业建立与完善的全过程。

特别是党的十八大以来，在贸促会党组的正确领导下，贸促会专商所不忘初心、牢记使命，围绕中国贸促会商事法律服务职能，做好知识产权保护法律服务主责主业，积极防范化解重大风险，各项工作取得了显著成绩，国有资产实现保值增值，为贸促事业发展和壮大作出了积极贡献。

在公共服务方面，贸促会专商所认真贯彻落实"一带一路"倡议，中央关于自贸区、粤港澳大湾区总体部署以及"稳外贸、稳外资"等决策部署，积极协助中外企业做好知识产权布局和纠纷解决，积极参与相关法律法规的修订工作。

在经营服务方面，贸促会专商所的知识产权外内业务稳定发展，专业能力、服务水平不断提高。国内专利、商标业务长足发展，在上海、深圳设立分公司，积极服务北京、上海和粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。代理了一批具有较大经济效益和社会效益的知识产权案件，一些案件被最高人民法院、国家知识产权局、地方高级人民法院评为年度典型案例。

在积极参与国际经济治理方面，贸促会专商所员工在知识产权领域的重要国际会议、国外专业媒体上持续发出中国声音，大力宣传我国知识产权事业的最新成就。贸促会专商所原所长马浩2016年当选国际保护知识产权协会（AIPPI）会长，成为该组织120年历史上首位中国籍的会长。贸促会专商所还协助成功举办2016年国际许可贸易工作者协会（LES）国际大会，扎实推进AIPPI（杭州）世界知识产权大会筹备工作，为提高我国在国际知识产权领域的话语权和影响力贡献力量。

图3：2011年1月，贸促会专商所副所长龙传红出席在美国华盛顿举办的"中美商务理事会"并发表演讲，向中美工商界人士宣传中国为了实施企业创新战略而加强知识产权保护的情况。这次会议是为了配合原中国国家主席胡锦涛对美国进行的国事访问，由中国贸促会、中国商务部、美中贸委会和美国商会共同举办。

多年来，贸促会专商所连续荣获多项国际国内权威大奖和荣誉。有关处室和个人分别荣获国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室所授予的"国家知识产权战略实施工作先进集体"和"国家知识产权战略实施工作先进个人"、中央国家机关工委颁授的"中央和国家机关三八红旗集体"等荣誉称号。这是对贸促会知识产权工作的肯定，也是对贸促会知识产权工作者的莫大激励。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中，创新已经成为引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新，知识产权在国家发展战略全局中的地位和作用日益凸显。这些都对进一步提高知识产权保护水平、提升知识产权运用能力提出了更高要求，也为国内知识产权服务业发展提供了巨大的空间，为贸促会专商所事业的高质量发展提供了难得的机遇。

贸促会专商所将深入贯彻习近平总书记在中央政治局第25次集体学习时的重要讲话精神，扎实落实《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，胸怀"两个大局"，从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，树立全球视野和底线意识，牢记自身国家队的初心和使命，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以"稳优势"为基础，以"调结构"为抓手，以"控风险"为保障，以"促增长"为目的，坚定信心、鼓足干劲，抓机遇、迎挑战、扬优势、补短板，通过专业化、专门化、精细化、国际化的知识产权法律服务，积极支持科技创新，促进营商环境持续优化，积极参与知识产权领域国际治理，服务经济社会发展大局，更好推动构建新发展格局，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程中做出贸促人更大的贡献。

"守护智慧、创造价值"，这是贸促会知识产权工作者们不变的诺言。

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