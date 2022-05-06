ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

会议回顾

线上直播

4月19日，路盛律师事务所、罗思知识产权咨询、威科先行共同举办的知产保护系列活动的第一场 "如何获得'更高'的知识产权损害赔偿数额"主题研讨会顺利举办。路盛律师事务所上海诉讼业务负责人王姗律师就知识产权赔偿的计算方式、惩罚性赔偿的适用、大小案件的不同处理思路等进行解析，帮助企业在不同的预算体系下尽可能实现较高的赔偿额，最大化发挥民事诉讼的维权效用。

知产周诉讼系列研讨会 · 回顾（一 ）

公众号：路盛律 师事务所 会议回放 | 如何获得"更高"的知识产权损害赔偿数额

在本次研讨会中，王律师表示 ：虽然有一些知产疑难案件并非以赔偿作为首要考量要素，但权利人在更多案件中仍希望在胜诉的基础上尽可能获得较高的赔偿。随着2021年最高院相关司法解释的出台和典型案例的发布，在既要增大震慑力又需要积极慎用的原则指引下，在电商已成为重要销售渠道的现实情境下，知识产权案件中惩罚性赔偿的适用应有渐多的趋势。无论大中小型案件，权利人均应首先有清晰的诉讼策略，包括诉讼目的、侵权分析、目标选择、管辖、时间表和预算等。在此基础上，权利人可选择较为合适的目标，在恶意、情节严重和赔偿基数等方面做有效的证据挖掘，充分利用证据规则，为法官提供更为可信的赔偿依据，尝试推进惩罚性赔偿在案件中的适用，最大化实现自己的诉讼目的。

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.