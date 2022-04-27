ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2020年11月30日，习近平总书记主持中央政治局第二十五次集体学习并发表重要讲话，为我国知识产权事业发展提供了根本遵循和行动指南。2021年9月中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》（以下简称《纲要》），2021年10月国务院印发《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），《纲要》和《规划》对我国知识产权事业未来发展作出重大顶层设计，绘就了新时代建设知识产权强国的宏伟蓝图。我国已全面开启知识产权强国建设新征程，知识产权事业发展阶段、发展模式和治理方式也将发生重大转变，知识产权制度在社会主义现代化建设中不断发挥重要作用，为经济社会高质量发展输送不竭动力。

一、我国知识产权强国建设取得瞩目成绩

我国知识产权事业从无到有，不断发展，特别是党的十八大以来，我国知识产权事业发展取得显著成效，知识产权法规制度体系逐步完善，知识产权保护效果、运用效益和国际影响力显著提升，全社会知识产权意识大幅提高，涌现出一批知识产权竞争力较强的市场主体，走出了一条中国特色知识产权发展之路，有力保障了创新型国家建设和全面建成小康社会目标的实现。当前我国正逐步从知识产权引进大国向创造大国转变，知识产权强国建设取得瞩目成绩。

1、全面加强顶层设计，清晰绘制未来发展路线图。

《纲要》和《规划》为建设中国特色、世界水平的知识产权强国注入强大政策驱动力，着重全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，谋划我国未来十五年知识产权战略机遇期的目标任务，共同绘就宏伟蓝图，体现了知识产权事业发展顶层设计全面加强，极大地激发了全社会创新活力，推动构建新发展格局，服务于国家创新发展战略，走好中国特色知识产权发展之路。

2、稳中求进，扎实推进知识产权事业高质量发展。

我国知识产权事业从追求数量向提高质量转变进程全面提速，全面取消知识产权申请环节资助奖励，以空前力度打击非正常专利申请和商标恶意注册行为，行业秩序显著好转。"每万人口高价值发明专利拥有量"指标写入国家"十四五"规划和2035年远景目标纲要，首次成为 "十四五"经济社会发展20项主要指标之一，凸显了知识产权高质量发展主题，构建了知识产权高水平发展格局。

3、国内创新主体活力得以激发，外国企业信心持续增强。

根据国新办举行的2021年知识产权相关工作统计数据发布会报道，截至2021年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到29.8万家，较上年增长5.2万家，国内企业拥有有效发明专利190.8万件，同比增长22.6%。2021年，国外申请人在华发明专利授权11万件，同比增长23.0%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%，其中美国在华发明专利授权、商标注册同比分别增长32.1%和17.3%。国内创新主体和国外企业知识产权授权数量均保持较快增长势头，表明对中国知识产权保护和营商环境抱有坚定信心。

4、知识产权审查、保护、运用和服务能力稳步提升。

根据2022年全国知识产权局局长会议工作报告，知识产权各项工作稳步发展：在审查方面，高价值发明专利审查周期压减至13.3个月，发明专利平均审查周期压减至18.5个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月。在保护方面，共处理专利侵权纠纷行政裁决案件4.98万件，同比增长17.4%，新批准建设25家保护中心和快速维权中心，知识产权保护社会满意度进一步提高到80.61分。在运用方面，2020年专利密集型产业增加值达到12.13万亿元，同比增长5.8%，占GDP比重达到11.97%，专利商标质押融资额达3098亿元，同比增长42%。在服务方面，知识产权服务机构数量达到7.3万家，从业人员超过86.5万人，营业收入超过2250亿元。

5、全方位、多层次参与全球知识产权治理。

中国坚持人类命运共同体理念，主动参与全球知识产权治理，积极参与完善知识产权国际规则体系，致力新领域新业态知识产权国际规则与标准制定，提升知识产权国际合作水平，加强知识产权国际合作机制建设，便利我国市场主体知识产权海外获权，加强知识产权海外维权援助工作。2021年在国际合作方面，开展高层级多双边合作，主办多场国际合作会议，做好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施配套服务，有序落实中欧地理标志保护与合作协定，实现244个中欧地理标志产品互认互保。

二、我国知识产权强国建设面临挑战

世界知识产权组织2021年9月发布的《全球创新指数报告》，中国排名由2013年的第35位连续升至2021年的第12位，位居中等收入经济体之首，是世界上进步最快的国家之一，成为名副其实的知识产权大国，具备了向知识产权强国迈进的坚实基础。我国知识产权强国建设前途无限，但尚存挑战，还存在"数量大、质量差、价值低、不平衡、人才少"等现实问题。

1、面向社会主义现代化的知识产权法律体系尚不完善。

当前，我国门类齐全、结构严密、内外协调的知识产权法律体系尚不完善，还需开展知识产权基础性法律研究，做好专门法律法规之间的衔接，增强法律法规的适用性和统一性。地理标志、外观设计等专门法律法规尚需探索制定，专门保护与商标保护相互协调的统一地理标志保护制度也需健全。在大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态，数据产权、人工智能知识产权保护制度、开源知识产权和法律体系等还需研究论证，加快立法。遗传资源、传统知识、民间文艺等获取和惠益分享制度建设还需加强，中医药知识产权综合保护体系也有待完善。

2、还存在"数量大、质量差、价值低"等现实问题。

知识产权强国建设新阶段需要把质量放在更加突出的位置。虽然我国专利申请数量近些年来持续位列世界第一，但仍存在高质量专利占比低，关键技术和核心领域经常被"卡脖子"，非正常专利申请存在一定程度上的泛滥等现象。我国商标申请量也稳居世界第一，但商标恶意抢注行为、商标囤积行为仍屡禁不止。2021年，国家知识产权局向地方通报4批次81.5万件非正常专利申请，前3批撤回率达97%，打击恶意商标注册申请48.2万件。此外，我国知识产权区域发展不平衡、行业企业之间发展不平衡的问题也比较突出。

3、知识产权司法和行政保护体系还需在完善中加强协同。

在知识产权司法保护体系建设上，还需要进一步健全知识产权案件上诉机制，优化知识产权审判组织的设置和布局，推进知识产权民事、刑事、行政案件"三合一"审判机制改革。在知识产权行政保护体系建设上，还需要建立统一协调的执法标准、证据规则，建设知识产权行政执法监管平台，完善跨区域、跨部门执法保护协作机制。知识产权司法和行政保护之间也需加强协同，明晰行政机关与司法机关的职责权限和管辖范围，健全知识产权行政保护与司法保护衔接机制，形成保护合力。

4、知识产权高水平运用不足，对经济高质量发展支撑不够。

当前中国不少企业仍存在高质量专利储备不足、专利对企业发展的贡献度不高的问题，也未能积极主动地开展知识产权资产评估、交易、转化、投融资等运营活动。整体来看，我国知识产权运用在市场化、产业化、资本化方面还有较大欠缺，知识产权运用水平高、竞争力强的世界一流企业占比小，知识产权涉外风险防控和纠纷处置能力低。还需不断建立完善规范有序、充满活力的市场化运营机制、运营平台，加大对经济高质量发展的支撑力度。

5、知识产权服务体系还需优化，服务能力水平尚待提升。

在知识产权公共服务方面，当前我国知识产权大数据中心和公共服务平台建设力度、便利度还不够，各类知识产权基础信息开放深度、广度不足，尚未实现与经济、科技、金融、法律等信息的共享融合，公共服务体系建设和政务服务能力有待提升。知识产权服务机构整体上还存在着 "从业人数不够多、能力不够强、业务不够精"的问题，代理行业发展还存在区域不平衡、不协调的问题，整个行业内部规范程度还不够，对人才吸引力不足，部分代理机构甚至存在违规行为。

三、贸促会专商所积极作为，投身知识产权强国建设

中国贸促会专利商标事务所（简称专商所）作为我国历史最悠久、规模最大的综合性知识产权事务所之一，不仅见证了中国知识产权制度从无到有、从弱到强的发展历程，也是中国知识产权法律服务行业的先行者、开拓者和引领者。今年正值专商所成立六十五周年，作为知识产权服务行业的国家队，专商所在新时代新阶段，将进一步投身知识产权强国建设，踔厉奋发，争取新作为。

1、积极服务中央战略决策部署，树立行业标杆。

专商所围绕中国贸促会商事法律服务职能，做好知识产权保护法律服务主责主业，坚持稳中求进，贯彻落实《纲要》和《规划》要求，稳优势、调结构、促增长、控风险，制定《专商所"十四五"发展规划》、《专商所2022年工作要点》、《专商所支持企业海外知识产权布局保障机制建设方案》等一系列制度措施，做精做优做强商事法律服务，擦亮金字招牌，切实保护创新主体的核心竞争力和商业利益，体现国家队的担当作为，树立知识产权服务行业的标杆。

2、强化服务，提升质量，助力高水平科技创新。

专商所不断致力于提高服务能力、水平和质量，提升在国内外的知名度、专业性和权威性，探索建立国家基础性应用研究、尖端科技创新等重点项目的知识产权服务保障机制，强化知识产权保护对国内高水平科技创新、攻克"卡脖子"技术的支撑作用，助力市场主体提升品牌竞争力和美誉度。2021年专商所克疫攻坚，知识产权咨询、申请、无效和诉讼等各项业务数量质量均取得新突破，继续行业领跑，助力7家企业入围最新一届中国专利奖名单，获得国内外企业、各级知识产权局和各级法院的诸多好评，斩获海内外多项荣誉。

3、代言工商，推动营造良好的创新环境和营商环境。

专商所切实承担中华全国专利代理师协会等行业协会副会长单位、副理事长单位等职责，发挥国家海外知识产权纠纷应对指导中心常务理事单位作用，加强与各级知识产权管理部门、各级贸促会的业务联系和合作，加强知识产权相关工作调研，深入了解企业知识产权方面"急难愁盼"问题。专商所还加强对国内国际知识产权保护热点问题和法律法规、典型案例、指导案例的研究，深入参与国家在知识产权领域的立法修法、政策制定工作，做好知识产权政策法规宣传推介工作，积极配合国家知识产权局行业整治专项行动，推动营造良好的创新环境和营商环境。

4、发挥自身优势，主动参与知识产权领域国际合作。

专商所发挥国内海外双重优势，不断推动知识产权保护国际交流，深化知识产权领域国际合作，与国外知识产权非政府组织保持密切联系，加强信息沟通，深化同"一带一路"国家、RCEP成员国、金砖国家等在知识产权领域的合作交流。国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会秘书处和国际许可贸易工作协会（LES）中国分会秘书处均设在专商所，专商所充分发挥平台优势，积极筹备2023年AIPPI（杭州）世界知识产权大会和2022年金砖国家知识产权论坛，致力于推动我国知识产权更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，加强国际交流合作。

四、结语

知识产权在国家发展战略全局中的地位和作用日益凸显，我国知识产权制度正在对激励创新、打造品牌、规范市场秩序、扩大对外开放发挥重要作用。当前，我国核心专利、知名品牌、精品版权、优良植物新品种、优质地理标志、高水平集成电路布图设计等高价值知识产权拥有量大幅增加，商业秘密保护不断加强，遗传资源、传统知识和民间文艺的利用水平稳步提升，知识产权强国建设正在为我国经济社会高质量发展筑牢根基。

我国知识产权强国建设进程中虽然还存在诸多问题和挑战，但只要坚持建立健全《纲要》和《规划》落实机制，进一步细化落实行动方案和实施路径，就必定会实现"制度完善、保护严格、运行高效、服务便捷、文化自觉、开放共赢"的知识产权强国总体目标，推动知识产权与经济、科技、文化、社会等各方面深度融合发展，为建设创新型国家和社会主义现代化强国提供坚实保障。专商所顺应新时代要求，积极投身于知识产权强国建设，锚定宏伟蓝图，大有可为。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.