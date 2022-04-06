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商标资产（Brand Equity）是指商标对消费者的长期吸引以及由于这种吸引给企业带来的利益。商标资产的核心是商标能够给消费者带来超越产品功能价值的附加利益，从而对消费者形成感召力。这种感召力越大，商标的资产价值就越高，反之，则越低。

通过上述的商标资产的定义，我们不难联想到一些知名品牌的产品的高溢价，以及品牌的品质形象和品牌忠诚度给企业带来的长期效益。国内企业对于构建品牌越来越重视，而商标是品牌的一个重要组成部分，它是品牌的标志和名称，也可以说是品牌的开端，企业的商标资产构建以及管理越来越重要。

对于一个新品牌来讲，如果早期检索不完善，会埋下侵权或者驳回的隐患。如果品牌布局不到位，也会为后期品牌推广埋下障碍。商标管理工作中的绝限管理、文档管理、案件流程和状态管理工作量大而琐碎，稍有不慎就有遗漏或者出错的可能性。海外商标布局方面由于各个国家和地区的法律、程序、费用不同显得非常繁杂，风险控制难度大，因而企业需要定制化、高质量、高效率、低成本的服务。

康信IP平台（service.kangxin.com）就很好的解决了上述问题，实现了企业的商标资产一站式服务。

康信IP平台分成两个部分。

其一为线上部分：利用全球商标大数据以及先进的人工智能算法，实现了包括商标查询、注册、监控、异议、变更、转让、撤三、续展、无效等等的线上自助流程，这些步骤中的流程数据可以沉淀到平台自带的商标资产管理模块中，实现了商标的案件、文档以及期限的管理。其二为线下部分，康信在知识产权行业27年积累了丰富的实践经验，搭建了专业功底深厚的知识产权专家团队以及全球知识产权保护渠道，为企业商标服务提供强大的保障。

商标查询

申请商标注册前先进行商标查询可提高商标注册成功率。康信IP平台除了支持查询在中国、欧盟、美国等43个国家/地区申请的中文、英文、日文及韩文文字商标以外，还支持"以图查图"的方式进行图形商标检索。应用AI技术结合计算机视觉算法来识别图片中的每个元素，并根据元素的显著性占比自动分析查找近似商标，通过大数据和专业人员的训练，让系统识别和近似性判断的准确率非常高。所有查询结果都按照商标近似度从高至低排序，进行结果的高效筛查和开展后续工作。曾经需要花费几个小时通过维也纳代码做图形查询的过程，在康信IP平台几分钟即可完成。

商标注册

商标注册快人一步是做好品牌保护、迅速占领新市场的关键。康信IP平台上的商标申请注册业务覆盖全球100多个国家和地区。客户在线选择希望保护商标的国家或地区，填写相关信息，提交订单后由经验丰富的商标代理人审核资料，如发现问题会主动联系用户沟通确认。提交官方申请后，向客户报告并持续跟进申请进度，提醒官方绝限，转达官方文件并提供详细的法律建议。用户也可以随时登录平台查看已提交的商标申请进度，下载受理通知书、注册证书等官方文件。

商标监控

商标注册成功后也要进行实时监控避免被侵权风险。康信IP平台上的商标监控利用大数据检索监控技术，根据用户预先设置的监控条件（拉丁文字、中文文字、日文文字、韩文文字或图形商标、类别范围）在商标局每期的公告商标中进行检索监控，查找相同近似商标。利用先进的AI识图技术，还可以实现图形商标以及艺术化字体商标的监控，"以图查图"，满足客户对图形商标保护需求。还可以帮助用户对相同近似商标在公告期内及时提出异议，阻止其注册。

商标变更

及时进行商标变更对于维护自身权利至关重要。康信IP平台支持全球几十个国家的商标变更。可按照多维度筛选要变更的商标，系统自动提醒同一申请人名下其他需要变更的相关商标，一键全选一并变更，降低补正风险，加快核准速度。客户可以随时登录平台查看案件审查状态，下载变更核准证书。

商标续展

及时进行商标续展是维护自身品牌和商标所有权不可或缺的一部分。康信IP平台支持全球几十个国家的商标续展。多维度筛选快速选定要续展的商标，上传所需文件，一键提交订单。资深商标代理人将在一个工作日内审核资料、提交官方并向用户报告案件进展，客户可以随时登录平台查看案件审查状态，下载续展核准证书。

商标异议

商标注册成功后实时监控避免被他人傍名牌、恶意商标注册导致自身商标被淡化、被弱化。针对涉嫌侵权的商标，康信IP平台助力客户快速、准确地在线提异议，专业的维权团队为客户开展维权行动，以保护客户的品牌利益不被侵害。利用康信IP平台，在IP保护的每个阶段，客户都可以得到专业的、可信的、高质量服务的保证。

商标转让

商标转让过程费时费力，您可以通过康信IP平台针对中国大陆商标数据进行高效、合法的转让。根据《商标法》的规定，相同类似商品上的近似商标需要一并转让，系统利用AI技术智能推荐与待转让商标在相同类似商品上所有近似商标，一键勾选一并转让，降低补正风险，加快核准速度。用户可以随时登录平台查看案件审查状态，下载转让核准证书。

商标撤三

正确行使商标撤三权利，有助于维护自身品牌利益。康信IP平台支持多维度信息搜索查询，帮客户快速找到可行使撤三权利的在先商标，系统自动帮客户填写更加专业、具有针对性的撤销理由，高效收集证据快速解决撤三难题，提高核准通过率。

商标复审

商标驳回是在商标注册过程中经常会遭遇的难题。如客户商标遭遇驳回，可进入康信IP平台申请驳回复审。只需在线填写相关信息，在接到申请后，康信IP平台资深智囊团帮客户提供有效的证据及文件，复审力挽狂澜，帮助客户尽快完成商标布局。

商标管理

康信IP平台可以实现案件管理、文档管理、期限管理和统计分析。商标台账一目了然，自动更新商标信息和状态，自定义标签可以管理品牌分级/案件分级，各类可视化图表，形象展示企业商标工作的各个角度，一站式管理企业的商标资产。

品牌保护

康信IP平台提供电商监控服务，通过对全球140+主流电商平台监控，全天候监控涉嫌侵权商品，对假货信息进行证据保存，以报告的形式向客户反馈。对于电商平台的侵权假货可一键投诉，资深律师代客户开展维权行动。提供覆盖1119种类型的域名后缀的域名监控。提供全网检索查找与客户提供的相同/相似的图片监控。提供全网智能监控使用客户品牌的网页，监控报告包含涉嫌侵权的网站截图，侵权链接，IP地址，风险等级等信息。除此外，康信IP平台还为客户提供线下保护，针对侵权方进行线下调查，采取全方位的维权措施。

除了以上内容，平台还提供其他服务模块：

1、全球商标大数据模块：可以对全球商标进行宏观分析，对本企业的商标进行布局策略的建议。

2、知识库：世界各地的知识产权法律法规千差万别，知识库囊括了全球主要知识产权市场的商标基础知识，清楚列明各主要知识产权市场的商标注册程序。国内外商标案例分析、打击恶意商标注册等课程。

3、版权服务：康信IP平台利用可信时间戳，为原创作者提供简便快捷的版权认证，原创作者可以将作品生成可信时间戳进行证据固化，保护自身权益。可信时间戳作为证据使用的判决案例已突破17000件，该类证据效力已经被全国各地法院普遍采信。

以上就是康信IP平台的全部内容介绍，登录网址为https://service.kangxin.com/，欢迎各位体验。

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