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知名儿童娱乐公司Spin Master（斯平玛斯特）近日宣布，其在中国市场上的知识产权确权、维权工作取得重大进展，获得数个行政、民事、刑事上具有标志性意义的胜诉裁判。这不但坚定了斯平玛斯特更好地服务中国市场的决心，净化了玩具市场，保护了消费者和合法经销商的利益，同时体现了中国大力加强知识产权保护战略大局的坚实落地。斯平玛斯特日后也将继续全力配合全国各行政、司法、执法部门坚决打击假冒伪劣的玩具产品，共同维护玩具行业健康有序的竞争业态和自主创新的生态环境。

"爆丸"（BAKUGAN）专利有效性获维持，侵权人被判赔偿超一千五百万

2007年，斯平玛斯特与日本世嘉玩具、TMS及Nelvana合作推出《爆丸》动画片。后续，其衍生品"爆丸"玩具也受到全球儿童的热捧、屡获行业殊荣，斯平玛斯特在全球主要市场拥有专利权，以保护"爆丸"玩具相关变形机制。

日前，斯平玛斯特在与广州某公司的专利侵权纠纷案中获得终审胜诉，被诉侵权公司的磁力变形玩具被认定侵犯斯平玛斯特的"爆丸"产品相关的发明专利权，并获得最高人民法院终审支持。

2017年，广州某公司在中国推出多款磁力变形玩具，涉嫌侵犯斯平玛斯特热销玩具"爆丸"相关的专利权。2017年12月，斯平玛斯特将该广州公司及其他三个共同被告诉至苏州市中级人民法院。一审法院于2020年3月作出判决，认定被诉磁力变形玩具落入斯平玛斯特ZL200780006093.7号专利权的保护范围，构成专利侵权，判令被告赔偿斯平玛斯特经济损失及合理开支共计人民币1,550万元。被诉侵权公司不服一审判决并上诉至最高人民法院。

为拖延侵权诉讼进程和对斯平玛斯特维权造成障碍，被告公司数次针对涉案"爆丸"有关专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，但均被国家知识产权局驳回。最近一次无效宣告请求于2021年2月20日提出，国知局经过审查后于2021年6月29日作出决定，维持了专利的有效性。

继而，最高院于2021年11月对专利侵权案件作出终审民事判决，全额支持一审判赔额人民币1,550万元。

至此，双方持续数年的专利侵权纠纷尘埃落定，斯平玛斯特获得最高院的权威支持，其遭受侵权的损失将获得弥补。这一结果也警示同业者，自主创新应当尊重他人知识产权，而恶意侵权终将付出高昂代价。

被诉侵权的磁力变形玩具

"汪汪队立大功"获刑事保护

《汪汪队立大功》（"Paw Patrol"）是斯平玛斯特于2013年推出的动画片，该动画片和相应衍生玩具产品备受全球观众的喜爱。在中国，该系列动画曾在中央电视台少儿频道、湖南金鹰卡通卫视等多家电视台播出，并在腾讯、爱奇艺等在线平台持续热播，播放量屡创新高，早已成为一部家喻户晓的现象级系列动画，其本身和衍生品，均具有极高的商业价值。近日，《汪汪队立大功》大电影在全球范围内上映，斩获全球票房1.35亿美元，2022年1月14日起在中国大陆上映以来，国内累计票房达到5800多万元。也正因其取得的巨大商业成功，针对"汪汪队立大功"相关知识产权的抄袭和仿冒行为层出不穷。斯平玛斯特不遗余力进行维权工作，积极配合公检法对针对"汪汪队立大功"的知识产权刑事犯罪进行打击。

2020年1月，汕头市澄海区市场监督管理局联合汕头市公安局澄海分局在余某某位于汕头市澄海区的工厂及仓库内，查获其生产的179箱（共计8,926件）假冒斯平玛斯特名下"PAW PATROL"及图注册商标的玩具产品及38,700张假冒产品的包装物。由于余某某重复侵权、涉案金额巨大、涉嫌犯罪，澄海公安分局依法移送检察院起诉，最终，汕头市澄海区人民法院于2021年12月宣判，认定余某某的行为构成《中华人民共和国刑法》第二百一十三条假冒注册商标罪，判处其有期徒刑并处罚金。

此外，斯平玛斯特还于2021年4月联合上海市公安局静安分局在对汕头澄海地区制售假冒"汪汪队立大功"玩具的销售商郑某某等人的刑事打击中获得重大胜利。该案侵权网络庞大，涉案人员复杂，犯罪金额巨大，犯罪嫌疑人众多。2022年1月，上海市普陀法院对郑某某等人的犯罪行为当庭宣判，认定郑某某构成《中华人民共和国刑法》第二百一十四条销售假冒注册商标的商品罪，判处其有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币93万元。

该述两案体现了斯平玛斯特采取强有力法律措施保护自身合法权益、净化市场的强烈决心和坚定意志。同时，两案犯罪行为均主要发生于中国玩具重要产区之一的汕头市澄海区，更具重大行业警示作用。

值得注意的是，上述刑事案件查扣的玩具产品大多系没有国家强制性产品认证标识（"3C标识"）的三无产品，不符合玩具产品安全认证标准。这样的产品通过日益蓬勃的电商大量流入市场，很可能对广大消费者、尤其是低龄儿童的身体健康造成损害。在此，斯平玛斯特提醒喜欢"汪汪队立大功"的消费者，通过正规途径购买具有3C标识的正版产品，以保护自身健康和安全。

涉案的仿冒汪汪队立大功玩具

关于Spin Master

Spin Master是一家全球知名的儿童娱乐公司，致力于开发创新玩具、娱乐授权和数字游戏等多样化产业，为全球儿童提供非凡的游乐体验。斯平玛斯特旗下最为知名的品牌包括倍受嘉奖的PAW Patrol（汪汪队立大功）、Bakugan（爆丸）、Kinetic Sand（动力沙）、Air Hogs（爬墙车）、Hatchimals（奇趣魔法蛋）、Rubik's Cube（鲁比克魔方）和GUND毛绒玩具等。斯平玛斯特通过内部工作室和外部设计师合作的方式，创作引人入胜的内容、故事、和可爱的动画形象，包括大获成功的"汪汪队立大功"和多个原创动画或短片，在超过190个国家发行上映。斯平玛斯特还通过Toca Boca和Sago Mini进军数字游戏产业。斯平玛斯特在全球拥有超过2000多名雇员，产品销售至100多个国家。更多信息请访问Spin Master官方网站或天猫官方旗舰店。

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