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日期：2022-01-07

国家知识产权局局长申长雨在2022年全国知识产权局局长会议上针对2021年的工作成果和2022年的目标任务进行了报告。

报告对2021年的工作进行了总结，其中显示，2021年，知识产权发展指标量质齐升。 创造方面，授权发明专利69.6万件，实用新型312.0万件，外观设计78.6万件，我国国内（不含港澳台）每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件；受理PCT国际专利申请7.3万件。核准注册商标773.9万件，收到马德里商标国际注册申请5928件。新认定地理标志保护产品99个；新核准注册地理标志证明商标、集体商标477件。集成电路布图设计登记1.3万件。 审查方面，高价值发明专利审查周期压减至13.3个月，发明专利平均审查周期压减至18.5个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月。其中，高价值发明专利和商标注册审查周期提前完成国务院提出的五年改革目标任务。 保护方面，全系统共处理专利侵权纠纷行政裁决案件4.98万件，同比增长17.4%。新批准建设25家保护中心和快速维权中心，筹建50个国家地理标志产品保护示范区，知识产权保护社会满意度进一步提高到80.61分。

资料来源：国家知识产权局

新闻链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/7/art_53_172646.html

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