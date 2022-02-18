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China: 文字商标检索小妙招——帮您更有效的使用康信IP平台！

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康信IP平台（service.kangxin.com）上线以来，大量用户认识到了"品牌全生命周期管理"的价值和意义，并将其落到实处。

同时，平台上的线上自行"商标查询"功能在商标注册可行性评估阶段也发挥了较大作用。尤其是"以图查图"的功能，上传图形即出结果，收到了很多好评。

此外，文字查询也是相对便捷的，为了更好的帮助申请人自行查询，同时也更进一步贴近审查标准，便于用户更好的评估文字商标注册可行性，笔者结合2022年1月1日起施行的《商标审查审理指南》中相关规定给大家分享一些小妙招，能有效提高查询结果的准确度！

商标查询时要结合拟申请商标文字要素进行，具体如下：

1.同一类型的文字，其字体、大小、颜色等视觉效果有较大差异的，除整体检索外，显著性部分还应分别进行检索。

2.中文商标，汉字中间有特殊符号的，去掉该字符的整体汉字进行检索，同时还应检索与之对应的汉语拼音。汉字为多音字的，汉语拼音应为惯常读音。例如："朝阳"，除了要以"朝阳"进行检索，还要以惯常读音"ZHAO YANG"和"CHAO YANG"进行检索。

3.中文和拼音的组合商标，如拼音部分与中文惯常读音不符的，应同时检索中文、拼音和惯常读音。例如：" "，在检索构成要素"人参"、"REN CAN"的同时，还需考虑检索"REN SHEN"。

4.非单一顺序排列的中文商标，应按照常用固定搭配、惯常呼叫等进行检索。无法判断排列顺序的，以通顺连贯、符合习惯为原则；确实难以判断的，按照从左到右、从上到下的顺序检索。

5.对于特殊字体，如行书、草书、篆书等书法字体，或是繁体字及其他非常用字体的，按照对应简体汉字进行检索。

6.商标中含有自造字或日文的，自造字和日文部分视为图形，单独进行检索，当然，康信IP平台是可以直接输入日文进行查询的哦！

7.商标中英文字母符合拼音规则的，按照拼音进行检索。有多种拼读方式的，按照惯常拼读方式进行检索。

8.英文商标有中文含义的，查询完英文后，还应把与英文对应的中文进行检索。

9.英文某一部分进行艺术化，能够明显识别为英文字母的，将艺术化部分还原为字母进行整体检索，同时还应单独检索去掉艺术化部分的要素，以及艺术化部分。

10.商标中含有数字的，需单独检索数字部分。罗马数字按照英文进行检索。

11.数字与汉字、符号等混合排列的，若整体含义与数字、汉字部分有较大不同，除了拆分要素进行检索外，应视情况增加以整体进行检索。

大家在使用康信IP平台（service.kangxin.com）对注册可行性进行评估时可尝试参考上述建议进行"商标查询"工作，使得商标在初步查询和评估阶段能够及时意识到商标注册的风险，并做以方案调整和战略布局。

同时，您也可以使用康信IP平台线上办理商标注册、监控、续展、变更、补发证明等商标业务，此外还能够为您提供版权时间戳、品牌保护、品牌管理服务！真正地为您提供了全球知识产权一站式解决方案！

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