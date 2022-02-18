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TOUS在西班牙于1920年创建，主营珠宝品牌。是一个已有近百年历史的轻奢品牌。TOUS旗下涉及珠宝首饰、包袋、手表、眼镜、香水等多种品类。TOUS已在世界各地开设专柜，其中包括中国的郑州、武汉、杭州、香港、澳门和台湾等地。

从TOUS淘气小熊形象诞生的时候开始，可爱的TOUS熊卡通形象，在家乡一上市就广受欢迎，这股热风一直从孟拉萨（西班牙） 和利尔达（西班牙） 蔓延到了巴塞罗那。TOUS 熊逐渐成为世界上千百万人心中的幸运标志。



TOUS品牌图片



TOUS品牌香水

随着TOUS旗下商品在中国的知名度提高，不法厂商开始生产销售仿冒，尤其是在香水的包装装潢上使用了TOUS淘气小熊" "的元素，造成了消费者的混淆误认。同时侵权产品价格低廉，产品质量无从把控，已严重影响了TOUS品牌的声誉。

TOUS公司将上述线索转达我司并委托我司开展品牌维权行动。接到指示后，我司针对侵权产品顺藤摸瓜追查源头，最终将源头锁定到东阳某生产工厂。2021年10月21日我们协同东阳市市场监督管理局的执法人员一同对生产销售侵权产品的工厂开展了执法行动，在工厂的仓库内共查获带有" "图形的侵权产品6000余瓶。查明已售出的侵权产品销售证据900余瓶。

近期东阳市市场监督管理局对东阳某生产工厂作出了行政处罚决定，认定东阳某生产工厂未经TOUS公司许可，擅自生产销售带有" "标识的香水，构成了《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（二）项以及《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条所列之侵犯他人注册商标专用权的违法行为，作出了责令其立即停止侵权，删除网络中销售侵权产品的链接、没收并销毁所有扣押侵权产品、依法进行罚款的行政处罚。

目前涉嫌侵权企业已经停止生产销售侵权产品，并已经将网络平台上的侵权产品链接全部删除。通过此次行动有效及时的从源头制止了侵权行为，在行业内起到了震慑作用，维护了TOUS品牌的合法权益。









现场查获的侵权产品

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