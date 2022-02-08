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近期，由路盛律师事务所、罗思和律商联讯共同举办的"知产保卫战的最后一役 ——坚守最高院再审'最后堡垒'"线上研讨会顺利举办。路盛律师事务所资深合伙人谯荣德、高级律师王惠结合司法实践和案例分析，分享如何有效处理最高院再审案件、最高院再审案件的变化趋势以及品牌方的应对之策。

（直播截图从左至右：王惠律师、谯荣德律师）

路盛律师事务所成立于2006年，作为一家具有国际视野、专门提供知识产权服务的律师事务所，路盛成功办理专利、商标、商业秘密、著作权及不正当竞争案件等具有重大影响的前沿案件，其中不少案件被最高院、地方法院评选为典型案例。

路盛拥有丰富的处理最高院再审案件的经验，最早可追溯至2008年的国际唱片协会会员诉雅虎音乐链接再审案，该案在当年引起业内外轰动。自2014年至今，路盛代理了近50件最高人民法院再审案件，在已结案的43起案件中取得37起胜诉，胜诉率达到86%，其中：代理被申请人/第三人成功率 100% （一、二审均为路盛代理）；再审申请提审成功率 60%以上；再审翻案率 100%。

最高院知识产权案件的趋势：各类知产案件数量（二审、申请再审、提审）显著提升

由于我国司法审判是二审终审制，早期最高院的主要职责是对各级法院的审判工作进行指导作用，而非审判职能。但随着近几年最高院向审判职能的转变，尤其是自2019年设立最高院知识产权法庭以来，由知识产权法庭统一审理专利、计算机软件著作权等专业技术性较强的知识产权上诉案件，故而总体的最高院知识产权案件数量有显著提升。（图1）

最高院知识产权再审案件的发展

从2009年至2020年最高院受理知识产权案件数据可以看出，自2018年起再审申请案件数量有着显著提升，且上升速度非常快。(图2）

提审案件的数量与再审申请量呈正比例的增长趋势（图3）。而提审率在2018年、2020年较高，总体呈波动趋势（图4）。

随着商标法的修改，商评委加快商标驳回复审案件的审查速度，而且一审或二审时若引证商标仍然还处于有效状态，法院就有可能不会等待，从而导致二审判决后，引证商标被公告撤销，这个时候被驳回的商标申请就只有去寻求再审，依据情势变更获得商标注册（图5）。在这种情况下，将有关情势变更的提审案件排除在外，总体提审率在2018-2020年在10%左右（图6）。

路盛代理最高院/再审案件分享

路盛有着丰富的代理最高院案件的经验，所涉及领域包括计算机软件著作权、发明专利、外观设计专利、商标等，涉及的疑难争议点包括芯片所涉计算机源代码举证责任问题、发明专利的职务报酬、新法与旧法的适用等。这些案件具有高度疑难性、前沿性的特点，在帮助当事人捍卫知识产权的同时，也为行业树立了相关标杆案例，其中部分案例被列为最高院指导案例或被评为当年年底法院的典型案例。

本次研讨会着重分享了路盛代理的商标行政再审案件，通过几个标杆案例生动形象地阐明律师如何利用创造性的思维办理案件并取得胜利，例如：

证明商标近似性时，是否有除文字、图形、外观、含义等惯常标准外的新思路？

在证据缺乏的条件下申请跨类别商标保护时，如何有效地证明商标知名度？

若对方已构成商标的使用，如何回到商标的本质，从使用商标的产品的商品属性、市场流通方式进行抗辩？

当涉及到没有在先商标权，而使用在先装潢进行抗辩时，如何克服时间久远证据有效的困境，高效地收集有效证据并展示？

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.