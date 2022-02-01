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国家知識産権局（CNIPA)がこのほど、「2022年全国知的財産権行政保護作業計画」を発表した。

2022年度「計画」は、高いレベルの知財権保護によって知財権強国建設、イノベーション及び社会経済の高品質発展をサポートするために、知的財産権保護の効果を全面的に向上させ、国民が関心を寄せる分野や模倣品が多発する重点地域に対する監視管理を強化し、効率的で公正・公開な行政保護システムの整備を加速するとしている。

「計画」は、第14次5か年計画における国の知的財産権保護と運用計画などに基づき、▽非正常専利（特許、実用新案、意匠）出願と悪意のある商標出願行為の取締強化、▽専利侵害行政裁決と地理的表示（GI）保護の強化、商標保護に対する業務指導の強化、▽北京五輪や各展示会などの重要なイベント、または春節や国慶節などの重要な期間における対策強化、▽行政管理保護メカニズムの最適化、インテリジェント保護監視システムの導入、パイロット事業・試行政策の実施の促進――の4つの面から14項目の具体的な取り組み事項をまとめた。

出所：中国知識産権資訊網

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