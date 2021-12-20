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最近、国家知識産権局（CNIPA）と中国国際貿易促進委員会（CCPIT）は、国内企業の海外における知的財産権の権利行使および紛争対応を支援するために、「海外知的財産権紛争対応メカニズ整備のさらなる強化に関する指導意見」を共同で発布し、海外知財権保護事業を本格的に推進する方針を明らかにした。

「意見」は、2025年までに縦横、中央・地方の相互連携や協働により海外知的財産権紛争の対応メカニズムが基本的に確立され、便利で効率的な国際知的財産権リスク警告と応急メカニズムが初歩的に形成され、海外知的財産権紛争対応指導のサービスネットワークが充実し、中国企業の海外における知財権保護の意識が大幅に高まり、海外知財権紛争への対応能力が著しく向上し、国際貿易に資することを目的としている。

「意見」は▽海外リスク防止・管理と紛争対応指導サービスの強化、多元的紛争解決メカニズムの推進、多様な手段を利用した、企業の海外権利行使コスト削減への支援、海外における知的財産権の法制度研究、重大な典型的事件の分析研究、知的財産権保護環境の評価——などの施策を掲げている。



出所：中国知識産権保護網

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