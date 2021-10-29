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根据美国商标法的相关规定，提交美国商标注册申请需要有申请基础。所谓申请基础，是指向美国专利商标局递交商标注册申请时所依据的基础。不同的申请基础有不同的要求，本文中将主要围绕美国商标申请基础进行常见问题的解答。

01、美国商标注册申请基础有几种？

美国商标注册申请可以选择以下申请基础：

实际使用：商标注册申请时已经进行了商标使用； 意图使用：商标注册申请时尚未对商标进行使用，但在未来即将进行善意使用； 他国注册：商标申请人已在原属国注册了同一枚商标；且美国商标申请指定的类别和商品/服务范围不超过该他国注册的商品/服务范围。 他国申请：商标申请人就同一枚商标在相同商品或服务上已经进行了申请，且美国商标注册申请是于该他国商标申请日起6个月内，此基础也称"他国优先权基础"。

02、基于以上四种申请基础申请美国商标注册，商标获准注册前是否有其他限制条件？

针对实际使用和他国注册基础，商标获准注册无其他限制条件，只要商标顺利通过审查即可核准注册；但是其余两种基础需满足其他条件后美国商标方可获准注册，如意图使用基础，需在商标注册前递交商标使用声明；他国申请基础，需在美国商标注册前获准注册。

03、基于"意图使用"和"他国申请"递交美国商标注册申请，如后续无法满足注册基础怎么办？

商标申请人可以申请变更基础，如将"意图使用"和"他国申请"（部分）变更为"他国注册"。

另外，商标申请人可以向美国专利商标局申请延期，以获得更多时间准备注册基础，使商标满足注册条件。

04、当商标申请人向美国专利商标局申请变更基础时，原基础是否必须同时删除？

不必须。通常情况下，建议当变更基础申请获得批准后再删除原基础，避免变更后基础未被核准后，导致商标无基础而无效。

05、美国商标注册申请中是否可基于多种申请基础？

是的。只要满足任一申请基础所需条件，同一件美国商标注册申请可以基于多种申请基础，如同一件申请中不同类别可以基于不同的申请基础，或者同一类别的不同商品/服务项目也可以基于不同的申请基础。

06、提交美国商标注册申请时并未填写申请基础，该商标申请会被直接拒绝吗？

不会。美国专利商标局会下发审查意见，要求商标申请人于规定期限内增加申请基础；如果申请人过期未答复，则视为放弃商标申请。

07、如果一枚商标中部分类别/商品已满足注册基础可获准注册，其余类别/商品需满足其他条件后方可获准注册，满足注册条件的部分商品/服务是否可优先获准注册？

可以。申请人可申请分割为两件商标，满足注册条件的部分商品/服务可优先获准注册。

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