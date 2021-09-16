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u-blox是一家提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商。近日，路盛律师事务所代理的u-blox诉泰斗微电子科技有限公司（以下简称"泰斗微电子" ）计算机软件著作权侵权案获得全面胜诉。

杭州市中级人民法院判决确认泰斗微电子TD1030导航芯片侵犯了u-blox的计算机软件著作权，判令泰斗微电子立即停止生产和销售相关芯片及使用该芯片的模块产品，并全额支付u-blox赔偿金1000万人民币。u-blox提供的解决方案能够帮助客户精准地进行人员、车辆和机器的定位，并通过蜂窝网络和短距离网络实现无线通信。2019年，u-blox发现泰斗微电子的TD1030芯片及与之相关的模块与u-blox M8 GNSS接收机的功能具有相似性，部分缺陷特征也极其相似。因此，u-blox委托路盛律师事务所对泰斗微电子提起了计算机软件著作权侵权的诉讼。尽管本案缺乏源代码及目标代码间的比对，法院仍全面采信了路盛律师事务所的证据及相关论证，做出了有利于u-blox的判决。本案件的判赔额之高，在中国的计算机软件著作权侵权案的判赔额中实属前列。

路盛律师事务所资深合伙人谯荣德律师作为u-blox的代理律师表示：" 杭州市中级人民法院对技术性很强的案件处理得非常专业。本案的高额赔偿反映了中国法院在此类案件中倾向于提高赔偿金的趋势，对知识产权所有者有着重大的、积极的商业影响。"

谯荣德

资深合伙人

路盛律师事务所

谯荣德律师是路盛律师事务所的资深合伙人并兼任诉讼部总负责人。她拥有德国慕尼黑大学知识产权法学博士学位，从事知识产权研究及实务逾20年，在知识产权领域包括专利、商标、著作权、商业秘密及反不正当竞争领域拥有丰富的经验。谯律师为诸多知名国际、国内企业提供全程知识产权专业服务，包括确权、维权、战略咨询以及公司收购、并购、股权转让所涉知识产权问题。凭借深厚的专业功底，其领导、代理了数百起知识产权案件，众多案件入选各级法院及最高人民法院典型案例，并获得其它专业奖项。

谯律师早年毕业于西南政法大学，获得法学学士学位，在中国人民大学法学院获得民法学硕士学位。后赴德国深造并获得著名的马克斯-普朗克奖学金，在马普（Max-Planck Institute）外国和国际专利、版权和竞争法研究所从事研究，之后取得德国慕尼黑大学（Ludwig-Maximilians-Universität München）知识产权法学博士学位。在成为执业律师之前，谯律师曾在大学任教并从事知识产权研究。谯律师在国内外刊物上发表了大量的文章并单独或与他人合著英文、德文专业书籍。

谯律师为国内外众多法律协会的成员，并任中国知识产权法学研究会的理事。凭借深厚的专业功底，谯律师参与了中国知识产权相关法律的制定及修改，并对相关立法及司法提出了大量的建设性意见，其诸多意见被立法、司法机关采纳。

所获荣誉：

专利（中国）上榜个人——《法律名人录》2020

商标之星——《知识产权管理》IP Stars 2020、2021

专利之星——《知识产权管理》 IP Stars 2020、2021

专利诉讼（中国）上榜个人——《知识产权资产管理》IAM专利1000强2020、2021

中国杰出专利与诉讼律师——《知识产权资产管理》IAM专利1000强2018、2019

中国优秀知识产权律师榜TOP50—— 知产力和知产宝2019、2020

中国知识产权十五佳律师——《亚洲法律杂志》2018

中国知识产权业务杰出律师 ——《亚洲法律概况》2013

十佳著作权律师——北京律师协会

苏国宝

高级律师

路盛律师事务所

苏国宝律师是中国执业律师，具有十六年律师从业经验，其中最近十四年专注于知识产权领域。

苏律师在处理知识产权诉讼和非诉讼法律事务方面具有丰富的经验，善于处理包括专利、商标、版权、商业秘密、反不正当竞争、商号、域名、反垄断等各种知识产权案件。

苏律师擅于为客户制定切实有效的诉讼策略，引导客户进行关键证据的收集和保全，充分利用证据保全、财产保全和禁令等手段，实现客户的诉讼目标。在非诉法律事务方面，苏律师在知识产权战略、知识产权尽职调查、知识产权许可、投资和转让、知识产权的申请及保护、知识产权的合规性，以及与政府部门关系等方面为客户提供咨询和建议。苏律师还在知识产权刑事保护和行政保护方面经验丰富。

苏律师所服务的客户均为世界知名企业，提供的服务受到客户的高度好评。

王书悦

律师

路盛律师事务所

在加入路盛前，王书悦在一家英国的律师事务所担任知识产权律师。

王书悦的主要业务领域为商标、著作权和不正当竞争，主要承办商标注册/无效/撤销等行政诉讼案件和涉及域名、版权、不正当竞争等民事争议类案件，累积了丰富的诉讼代理经验。以及通过发送警告函、平台投诉、行政查处等方式维护客户权利。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.