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China: 意外出圈？鸿星尔克已在全球100多个国家拥有商标专用权

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近日，鸿星尔克、汇源果汁、蜜雪冰城等一些民族企业被频频送上热搜。

这些民族企业可能自身“并不富裕”，却为河南抗洪救灾捐出巨资，这份在国家危难面前的大义让我们一次次破防。

有网友形象的比喻到，这些民族企业“就像老一辈人，这个不舍得花那个不舍得用，一听说国家有难马上把自己攒的钱全部捐出来”。

这些品牌承载着我们的民族情感，兢兢业业几十载，除了物美价廉的产品让我们称赞之外，它们在商标保护方面也极为用心。

以鸿星尔克为例。在2000年其成立之初就进行了相关商标申请，包括“鸿星尔克”、“鸿星”、“尔克”等商标。

近一年，鸿星尔克申请了60多枚商标，从中我们也能看出其积极设计新产品、不断发展市场的进取态势。

图片来源：康信IP平台

截止目前，鸿星尔克公司共申请了800多枚商标，几乎覆盖全品类。

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而鸿星尔克精细的商标保护策略，也为避免他人攀附商标价值、破坏商誉做好了保障。

康信IP平台查询数据显示，多家公司及个人申请的“鸿星尔克”、“鸿星”等涉嫌傍名牌的商标已被无效。

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除在国内进行了良好的商标布局外，鸿星尔克在海外国家的商标注册也不含糊。

据鸿星尔克官网信息显示，其在全世界拥有店铺7000余家，产品行销欧洲、东南亚、中东、南北美洲、非洲等国家和地区，在全球100多个国家拥有商标专用权，为其走出国门、占领海外市场铺好了道路。

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鸿星尔克作为一家兢兢业业的企业，能够出圈并不意外。对于始终保持社会责任感的良心企业，“野性消费”是我们的回馈，也是我们支持民族品牌的最好方式。

与此同时也要看到，鸿星尔克能够经营数十载并获得广阔的国内外市场，必然离不开其对品牌保护的重视，相信，这也值得很多品牌学习。

以上是对鸿星尔克商标布局情况的简单介绍，如您想要了解更多诸如汇源果汁、蜜雪冰城等民族企业的全球商标布局情况，欢迎进入康信IP平台（service.kangxin.com）自助查询~

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