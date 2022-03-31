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3月3日，由路盛律师事务所、罗思和律商联讯共同举办的商业秘密系列研讨会的第一场"防患于未然，商业秘密诉讼的前瞻性应对"主题线上研讨会顺利举办。路盛律师事务所合伙人蒋南頔律师就商业秘密的立法现状、泄露场景、诉讼案例和商业秘密管理等热点议题进行解析，并提出对企业具有强实践价值的前瞻性策略。

（活动现场图：蒋南頔律师）

结合本次活动中线上观众提出的问题，以及商业秘密相关热点话题，蒋律师作如下回答：

Q

与传统知识产权相比，对商业秘密的保护有什么特点？



相比于著作权、专利、商标这些权利内容和范畴较为清晰、固定，且由具体法律进行规制的传统知识产权，商业秘密主要由反不正当竞争法保护，其权利内容和范畴具有一定的动态性，密切依赖于其所属的商业环境。具体而言，商业秘密不是经过注册等法定程序， 而是在动态的商业过程中满足一定要件而形成，，且其内容和范围可能处于动态的变化中。

对商业秘密的保护，可以聚焦于其权利产生和维护所对应的动态商业流程，结合有效的证据固定和证据呈现来展开。

Q

您认为建立商业秘密保护机制的核心要义是什么？



首先应当明确建立商业秘密保护机制的目的，应当是综合事先防御、事后救济和教育震慑的多重目的。其次，要确定建立商业秘密保护的诉求，包括识别商业秘密、识别和防控风险、固定相关证据，同时考虑到企业商业运营的状况也要兼顾该机制的成本和效率。

因此我们建议可以以动态的业务流程为基础，识别出商业秘密信息及其载体的相关流向，同时以商业秘密诉讼中的标准来反推证据需求，以此建立合理、高效的管理和保护机制。

Q

针对员工隐性知识相关的信息，您认为企业在商业秘密保护有什么难点？



员工的隐性知识是商业秘密保护中的一个焦点问题，一般认为，为了保护择业自由和人才合理流动，员工在工作中掌握和积累的知识、经验和技能，除属于单位的商业秘密的情形外，构成其人格的组成部分应当予以保护。相比隐性知识，商业秘密通常可以通过一定载体以外显方式固定和呈现。将员工头脑里隐性知识中属于商业秘密的部分进行固定和分离，对于企业的商业秘密保护来说是至关重要的前提，也是对该部分信息进行保护的难点所在。

若您对本次活动的内容感兴趣，获取更多信息。请您扫描下方的二维码，填写正确的邮箱信息，我们将在3-7个工作日内将会议视频回放以及演讲PPT发送至您的邮箱。

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