ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

3月10日，由路盛律师事务所、罗思和律商联讯共同举办的商业秘密系列研讨会的第二场"如何在供应链中管理与保护商业秘密？"主题线上研讨会顺利举办。路盛律师事务所广州分所主任侯恒律师从具体实战案例出发，带来供应链商密管理五步循环法、商密管理基本原则以及商业秘密风险评估及改进建议的分享。

（活动现场图：侯恒律师）



结合本次活动中线上观众提出的问题，以及商业秘密相关热点话题，侯恒律师作如下回答：



Q

企业如何定义商业秘密分级？

通常可以根据某个信息的有用性（与公司经济利益的内在联系，在业务中的利用价值，形成的成本），该信息的时效性、成熟度，技术领先性，被竞争对手独立获取的可能性大小，泄露导致的损失大小等进行综合评估。其中一种评估的方法是赋予这些因素一定的权重并进行打分，根据分数进行分级。

除此以外，可以参照《工业数据分类分级指南（试行）》、《信息安全技术 个人信息安全规范》、《金融数据安全 数据安全分级指南》等考量的因素及分级思路，结合企业的实际进行分类。



Q

审计问卷设计的原则和关键内容是什么？

审计问卷设计（checklist）需要尽可能全面，可以分涉密信息、涉密人员、涉密场所三大块将所有可能的风险脆弱点都尽量详尽列出，以便审计时不会有遗漏。商业秘密保护管理需要体系化、完整化、全程化，尽管不同的风险点改进的难度程度不一样，但是每一个泄密风险点都不能忽视，都需要审计、分析、改进执行到位。



Q

在与客户和员工签订保密合同中针对具体保密内容时，如何写明范围、具体化？

企业在约定保密内容时，应该明确需要保密的对象、范围、内容和期限，最好通过列举的方式列明所有需要保密内容，否则很容易因约定不明在商业秘密维权诉讼过程中成为争议焦点。不同的企业和同一企业的不同时期，保密范围、内容也会有所变化，用人单位应及时修改、更新保密协议的内容，要求涉密人员重新签保密协议。

若您对本次活动的内容感兴趣，获取更多信息。请您扫描下方的二维码，填写正确的邮箱信息，我们将在3-7个工作日内将会议视频回放以及演讲PPT发送至您的邮箱。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.