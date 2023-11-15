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引言

2023年7月21日，工信部发布《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确要求移动互联网应用程序（包括小程序、快应用等，以下简称为APP）主办者在2023年9月-2024年3月期间履行APP备案手续。2024年4月-2024年6月，工信部将组织各地通信管理局开展APP备案检查工作，对未履行备案程序、从事违法违规活动的APP进行依法处理。本文选取了APP备案中十个常见问题，结合相关法律法规进行解答，以供相关企业参考。

01 APP备案是指什么？

随着移动互联网快速发展，APP已成为互联网信息服务的重要载体，提供APP实际上属于提供互联网信息服务，根据工信部发布的《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》要求，APP主办者需要履行备案手续，登记实名、网络资源和业务等信息。

02 APP备案和ICP 备案是什么关系？已完成 ICP备案还需要进行 APP备案吗？

APP备案和ICP备案为并列关系。已完成ICP备案手续的主办者可以基于现有信息，直接填写APP信息来完成备案申请。未完成ICP备案手续的主办者，则需要同时填写主办者信息，以及APP信息来完成备案申请。在一次申请中，可以同时完成ICP备案和APP备案。

此外，即使已完成ICP备案，仍需要履行APP备案手续。《通知》出台前通过ICP备案同时将APP备案的，本次也要重新提交APP备案手续。

03 ICP许可能够豁免 APP备案义务吗？

ICP许可与ICP备案是基于《互联网信息服务管理办法》对于经营性和非经营性互联网信息服务规定的不同义务。本次《通知》并未将APP划分为经营性和非经营性两类，也未提及取得ICP许可后可以免去APP备案义务。故即便完成ICP许可，也应当进行APP备案。

04 哪些类型的APP 需要备案？

根据《移动互联网应用程序信息服务管理规定（2022）》第二十六条的规定以及《通知》附件《互联网信息服务备案登记表》备注，总结可知要求备案的APP包括以下类型：

类型 举例 经由应用商店下载至 智能终端的APP 安卓商店下载的APP 小程序平台生成并 运行的小程序 微信小程序、 支付宝小程序 手机厂商在智能终端 安装的快应用 九家手机厂商、三大运营商推出的快应用

在上述三大类型之外，凡符合"移动智能终端上向用户提供信息服务的应用软件"条件，如浏览器插件、内嵌SDK、手机出厂时预置的APP，均属于应进行备案的APP。考虑到几乎所有的APP和小程序都可能向用户提供信息服务，故建议：除了单机不联网的APP和小程序，都办理备案手续。

05 APP备案的责任主体是谁？

APP主办者负有备案义务，网络接入服务提供者、APP分发平台负有代为履行备案义务。APP主办者指通过APP提供服务的主体，例如APP的开发者、小程序的账号主体等。网络接入服务提供者指为App提供网络接入服务的电信业务经营者，包括数据中心（IDC）、互联网接入（ISP）和内容分发（CDN）服务提供者。

06 多个平台上运行的 APP和小程序，需要分别备案吗？

在多个平台上运行指在IOS版本、Android版本、微信小程序、支付宝小程序等平台上运行的APP和小程序，这些是否需要分别备案取决于APP在多个平台使用名称。

若APP在不同的运行平台使用相同的名称，则只需要备案1次，最终发放一个备案号；若APP在不同的运行平台使用不同的名称，则需要按照不同的APP完成多次备案，最终发放多个备案号。

07APP备案需要填写哪些特定的信息？如何填写？

APP备案需填写：APP基础信息、APP运行平台发布信息。其中APP基础信息中的运行平台类型支持多选，可填写安卓、IOS、黑莓、鸿蒙、Linux、其他。多选则需填写多个平台的发布信息。需说明的是，若同一个APP有不同的特征信息用于分发，可以填写多套包名及其对应的公钥、指纹信息。该部分内容涉及APP开发知识，建议通过APP开发人员获得相关信息。

特别提醒，从事新闻、出版、教育、影视、宗教等互联网信息服务的APP主办者，在履行备案手续时，还应向其住所所在地省级通信管理局提交相关主管部门审核同意的文件。

08 APP备案域名如何选择？

APP备案应当以实际使用的域名进行备案。即如果APP单独使用四级域名，二、三级域名均未使用，直接备案四级域名即可，也无需对二、三级域名进行额外备案。此外，APP和网站可以使用相同的域名进行备案。

09 怎样办理APP 备案？

为方便APP主办者办理备案，APP主办者在填写有关备案材料并实名核验后，由其网络接入服务提供者或应用分发平台通过"国家互联网基础资源管理系统"（即ICP/IP地址/域名信息备案管理系统，以下简称备案系统），向APP主办者住所所在地通信管理局在线提交备案申请，APP主办者无需到通信管理局窗口排队办理。同时，为降低主办者负担，减少信息填报量，APP备案信息沿用了原有网站备案信息，对于已履行网站备案手续的主办者，不需要重新填报主体身份信息，仅需补充APP有关信息即可。

具体备案流程如下：

10 未依法完成备案有什么后果？

根据《互联网信息服务管理办法》规定，未履行备案手续的，由通管局责令限期改正；拒不改正的，责令关闭。未依法标注备案编号的，由通管局责令改正，处5,000元以上5万元以下的罚款。

同时，未完成备案，可能届时无法上架应用分发平台。例如微信公众平台运营中心发布通知，若小程序未上架，自2023年9月1日起，须完成备案后才可上架；若小程序已上架，需于2024年3月31日前完成备案，逾期未完成备案，平台将按照备案相关规定于2024年4月1日起进行清退处理。

结语

总体来看，《通知》是根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十三条"设立移动互联网应用程序应当按照国家有关规定向电信主管部门办理许可或者备案手续"的要求制定，由此在ICP备案的基础上，加强对于APP的治理管控。由于APP备案覆盖到所有联网的APP、小程序、快应用，监管部门的工作量较大，建议企业尽快完成APP备案，若在备案过程中发现问题，也可向专业人士进行咨询。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.