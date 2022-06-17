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最近、5G R17標準が凍結すると発表された。これは5Gの2つ目の進化版標準の正式な完成を意味する。中国の通信企業が国際標準の制定に積極的に参加した。うち中国移動（チャイナ・モバイル）による技術提案の総量は3000本以上で、30件余りのプロジェクト立ち上げを主導した。中国新聞社が伝えた。

国際移動通信標準化団体「3GPP」の第96回全体会議が北京時間6～10日、ハンガリーで開催された。これは、2020年の年初に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、3GPPがオフラインの形式で開催した初めての会議となる。会議で、5G R17標準が凍結された。

中国電信（チャイナ・テレコム）、中国移動、中国聯通（チャイナ・ユニコム）、華為（ファーウェイ）、vivoなど中国の通信企業が、今回の会議に国内から10人の代表者を派遣し、5G R17標準の制定に積極的に参加した。

中国移動による技術提案の総量は3000本以上で、30件余りのプロジェクト立ち上げを主導し、技術的な貢献と標準の影響などの面で大きな貢献を行った。

出所：人民網



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