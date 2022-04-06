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原本想展现下思想高度，谈谈怎么写 交底书，怎奈职业生涯中涉及更多的是如何阅读交底书，视角转换这事儿还得再练练。索性就不纠结了，还是从平时习惯的角度，说一说平时都是怎么看交底书的。

首先，交底书里一般都有什么？答：可以但不限于包括：技术领域，背景技术，存在问题，解决方式，有益效果和替代方案等。

那么，要从这些内容里看出点儿什么呢？怎样抓住方案的重点呢？图1是根据以往经验总结的看出点儿什么流程图，如图1所示，总共分五步：

图1

第一步，要做啥

对方案的理解没有偏差是最最基本的要求。要想没有偏差，首要的就是把握住大方向，也就是说，这个方案是在哪个领域干了件什么事儿，这个内容可以在交底书的题目和技术领域的部分找到，有时也需要到具体方案中提炼。比如：是要做图像检测，还是通过图像检测要控制设备操作。

第二步，都咋做

对于目前的科技发展来说，绝大部分的发明创造都是对现有技术的改良，就好像当年的电话、电灯、蒸汽机，从无到有的技术少之又少。那么，既然是改良，就要有改良的基础，要找出在这个领域中目前的技术是如何做这件事儿的。这里找出的现有技术，最好不是总结和概括，而是详细的操作流程或者结构构造，这样才能够更好的比对出其与本方案的区别所在。

第三步，啥问题

既然要改良，就说明目前操作的方式还有些进步空间，这些进步空间就可能是本方案希望解决的问题。有时，在讲背景技术的时候可能会给出多个现有的操作手段，对于这种情况，就需要结合本方案确定出一个与本方案最相关的现有技术中存在的问题，这个问题一定是其他的现有技术解决不了的，或者采用的解决方式又引出了其他问题。比如：做图像检测的方案，现有技术A采用的是肉眼检测的方式，存在效率低的问题，现有技术B采用的是特征检测算法的方式，存在准确度低的问题，那么，我们方案所针对的现有技术和技术问题就是现有技术B，因为现有技术A的问题已经被B解决了。

第四步，咋解决

一般来说，在交底书中都会用大篇幅给出解决问题的具体方案，怎么在这些内容中找出重点，再把重点概括归纳提炼出来就成了接下来要处理的关键。

对于处理方法的技术方案，首先要整理出符合逻辑的操作流程，再考虑流程中每个步骤的作用，然后就要看每个步骤为解决问题做出了多大的贡献，或者说每个步骤的执行需要克服多大的困难。比如：图像检测的方案，针对采用特征检测算法的现有技术B，本方案采用了一个现有的AI模型进行图像检测。如果这个AI模型本身就是进行图像检测的，那么用这个AI模型进行图像检测就不需要克服多大的困难，本方案的重点就不在这里，也许是在于对模型使用数据的改进。如果这个AI模型原本的使用不是在图像检测方面，那么将这个AI模型运用在图像检测上本身就是难点，本方案的重点很可能就在于怎么将这个现有的模型运用在图像检测上。

对于结构构造的技术方案，则可以先整理出每个部件的作用，再把部件按照功能划分成几个组合，然后就是类似于上面的考虑方向，这几个部件实现这个功能要克服多大的困难，从而找到方案中解决问题的核心部分。

第五步，为啥

这部分在我看来是精髓，也是在工作的过程中逐步培养出的。早些时候看交底书其实跟在学校上课差不多，老师讲什么就知道什么，老师说能解决问题就觉得能解决问题。但从来不会考虑为什么这样做，为什么能解决问题。所以下课后看着围着老师问问题的同学总是一脸疑惑"老师不都讲了么"。

现在的我，已经过了那个说啥是啥的年纪，遇到什么都喜欢问上一问为什么凭什么。那么，在阅读交底书的时候，也会问问自己：为什么这样做就能解决问题了？为什么加上这个步骤或者信息里携带这些内容就能达到效果了？为什么不是这个领域的AI模型能够用在这个领域上？是对模型做了什么改进么？还是对数据做了什么变动？

以上是对于怎样理解交底书的一点儿小方法，希望对看交底书和写交底书的朋友能有一点点儿小帮助。接下来对于一个代理师来说，看完交底书就要同发明人沟通了，我理解的沟通方式，一言以蔽之，"子绝四：毋意、毋必、毋固、毋我"。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.