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逻盛中国业务组欢迎Harman Bains和Alice Kim（金佳盈）两位律师加入团队。Harman 在加入逻盛之前，曾在一家国际律师事务所的房地产业务组执业，她的执业领域主要侧重商业房地产法，包括物业的购买、销售、租赁和融资。除了英文，Harman还可以熟练使用旁遮普语。Alice在正式加入逻盛前，曾在逻盛实习，她可以用英语和韩语沟通。

逻盛中国业务组现有8名律师，3名法律助理，5名助理，1名法律助理实习生和1名市场开发总监，为客户提供从注册成立公司到并购、投融资等各个领域的法律服务，涉及房地产、科技、矿产、制造业、能源和旅游等多个行业。随着团队成员的不断增加，我们努力为来加拿大投资营商的中国客户提供高性价比的迅捷法律服务，助力客户取得成功。

再次欢迎Harman和Alice！

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