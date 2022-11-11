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2022年10月16日至10月22日，我党召开了中国共产党第二十次全国代表大会。会议再次强调了个人信息保护、数据安全的重要性。党的十八大以来，网络与信息安全保障体系被放到了前所未有的高度。从《网络安全法》的施行到《民法典》的颁布实施，从《数据安全法》的出台到《个人信息保护法》的制定，在数字经济发展和法治建设进程中，有关网络与信息安全保障的法律制度逐步建立并不断发展完善。本文将对二十大期间个人信息与数据保护相关议题及内容进行整理，以供大家对未来政策方向有更准确的把握。

一、二十大报告：加强个人信息保护，强化数据等安全保障体系建设

二十大报告提到要"提高公共安全治理水平"，并指出："坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设。强化食品药品安全监管，健全生物安全监管预警防控体系。 加强个人信息保护。" 1

在提到"健全国家安全体系"时指出："坚持党中央对国家安全工作的集中统一领导，完善高效权威的国家安全领导体制。强化国家安全工作协调机制，完善国家安全法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系、国家应急管理体系，完善重点领域安全保障体系和重要专项协调指挥体系，强化经济、重大基础设施、金融、网络、 数据、生物、资源、核、太空、海洋等安全保障体系建设。健全反制裁、反干涉、反"长臂管辖"机制。完善国家安全力量布局，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。" 2

二、最高院、最高检：将推动健全大数据、基因技术等领域知识产权保护规则，开展个人信息保护公益诉讼

10月19日，二十大新闻中心举办第三场记者招待会。最高法院贺荣副院长在介绍了新时代人民法院在服务创新驱动发展、加强知识产权司法保护方面取得的进展时介绍，人民法院"依法审理电商平台'二选一''大数据杀熟'等案件，加强对新就业形态劳动者和消费者合法权益的保护，促进数字经济、平台经济规范健康发展。"在谈及中国法院保护知识产权的下一步工作时表示，"人民法院将继续加大知识产权司法保护力度，为实现高水平科技自立自强提供有力司法服务。推动健全 大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权的保护规则，加强反垄断和反不正当竞争司法，加强行政执法和司法机制衔接，依法规范和引导资本健康发展。" 3

最高人民检察院副检察长童建明在加强检察机关法律监督工作部分介绍，"检察机关提起公益诉讼制度实施五年来，共办理公益诉讼案件71万多件，平均每年14万多件。公益诉讼立法这些年也在不断地完善：...2018年以来，全国人大常委会修改、制定相关法律时，又进一步增加了8个新领域，包括英烈权益保护、未成年人保护、军人荣誉名誉权益保障、安全生产、个人信息保护、反垄断、反电信网络诈骗、农产品质量安全等。" 4

三、二十大代表：加强个人信息保护、保障我国数据主权

二十大代表、河南省通信管理局党组书记、局长陆建文在接受采访时表示，"河南省通信管理局将紧紧围绕二十大报告提出的'提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力''加强个人信息保护'等要求，充分发挥信息通信业优势，加快推进"互联网﹢"政务服务、数字政府、智慧城市、数字乡村建设，持续推进网络精准降费，加强个人信息保护，切实增进民生福祉，提高人民生活品质。" 5

二十大代表、中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所所长朱敏在接受求是网采访时表示，"当前，数字技术正在加速深入融入经济社会发展各领域全过程，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。""一是加强核心技术攻关，发挥新型举国体制优势，带动人工智能、先进计算、数字孪生等前沿技术攻关，布局数字化与行业融合创新技术，实现高水平科技自立自强。二是深入推进实体经济数字化转型，不断拓宽数字化应用的深度与广度，加快以数字化带动中小企业创新发展，积极探索基于数字化的新模式新业态。三是加大数字产业培育力度，聚焦数字技术和融合技术领域，加快产业化培育，孵化一批产品和解决方案，培育一批领军企业。四是完善数据要素治理体系，构建以工业/产业数据空间为核心的数据基础设施，保障我国数据主权。探索数据制度体系创新，推动数据要素市场建设。五是加大数字化转型复合人才培养，在高等教育、职业教育等不同层面，建立完善的培养体系，推动课程开发与师资力量建设。" 6

四、各地热议二十大报告：深化数据安全治理，加强个人信息保护

10月20日，在江苏省通信管理局召开的党组理论学习中心组（扩大）学习会中，局二级巡视员刘宝表示，"将以实际行动落实党的二十大精神，进一步提升网络与数据安全保障能力，筑牢安全发展防线，服务经济社会民生、维护国家安全稳定。" 7

10月26日，在江西省通信管理局召开的2022年第三次基础电信企业总经理联席会议中，会议强调要"统筹发展和安全，深化网络和数据安全治理。坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持源头治理、系统治理，完善风险防护、预警、监测、处置管理体系，提升突发事件保障能力，筑牢数字经济安全屏障。加强个人信息保护，持续抓好打击治理电信网络诈骗，不断深化APP侵害用户权益治理专项行动，重拳推进骚扰电话和垃圾短信整治，大力营造放心可靠的网络环境。" 8

Footnotes

1. https://www.12371.cn/2022/10/25/ARTI1666705047474465.shtml

2. https://www.12371.cn/2022/10/25/ARTI1666705047474465.shtml

3. https://mp.weixin.qq.com/s/UB55qSu592bdwecWkGtNRw?scene=25#wechat_redirect

4. http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/20/content_5719958.htm

5. https://www.cnii.com.cn/rmydb/202210/t20221019_421355.html

6. http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2022-10/22/c_1129074502.htm

7. https://jsca.miit.gov.cn/xwdt/gzdt/art/2022/art_039e21c333624374ac3b5b00604932ea.html

8. http://jiangxi.gov.cn/art/2022/10/26/art_398_4189472.html

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