2021年5月18日，知名法律杂志《商法》（China Business Law Journal）公布了2021年度卓越律所大奖（China Business Law Awards 2021）榜单。凭借着突出的专业实力与业界口碑，路盛律师事务所在本榜单中荣获年度卓越表现律所（Notable Achievers）大奖。

《商法》（China Business Law Journal）隶属于Vantage Asia集团，是针对中国商业和法律从业者的全双语（英语与简体中文）月刊杂志，是全球最具影响力的法律评选媒体之一，以深入分析和行业观察著称。"卓越律所大奖"旨在褒奖中国法律服务市场各领域的翘楚，以便企业选取最适合的外部法律顾问。奖项基于对中国法律市场的持续关注和报道，历经数月的调研和评选，聆听来自市场的直接反馈，考察了数千项来自境内外企业法务、管理层决策者、法律学者和政府官员的投票和推荐，同时参考各公司在过去一年的重要案例与成就，从中甄选出各项下的获奖公司。自发布以来，被认为是综合反映中国法律服务机构专业水准和客户满意度的权威指标之一。

路盛作为一家专注于知识产权领域专业服务的律所，自2006年成立至今，致力于拓展国际视野，并运用创新思维引领法律服务新模式，为客户提供卓越的一站式知识产权解决方案。路盛在专利、版权、商标、商业秘密及反不正当竞争等知识产权领域持续发力，在互联网、5G、大数据、自动驾驶等新兴行业勇于拓展。路盛近年在国际国内收获了优秀口碑，代理的多个案件被最高院、地方法院评选为典型案例。 路盛感谢各界朋友、客户及合作伙伴对路盛的支持与认可。在未来，我们将继续竭诚服务客户，携手前行，为知识产权保护做出贡献。