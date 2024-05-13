国家知的財産権局が16日、「中国の2023年の発明特許産業化率は前年比...

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国家知的財産権局が16日、「中国の2023年の発明特許産業化率は前年比2.9ポイント上昇の39.6％で、5年連続で安定的に上昇した」と明らかにした。

同局がこのほど発表した「2023年中国特許調査報告書」によると、23年、イノベーションの主体としての中国企業の発明特許産業化率は前年比3.2ポイント上昇の51.3％だった。中国企業の産学研（企業・大学・研究機関）発明特許産業化の平均収益は1件当たり1033万2000元（1元は約21.4円）で、企業の発明特許産業化の平均収益（829万6000元）を24.5％上回った。また企業の産学研連携による重要技術または中核部品の研究開発の問題解決率が56.1％と最も高い。これは産学研連携が重要中核技術の研究開発において重要な役割を発揮しており、産学研連携のイノベーションが顕著であることを物語っている。

出所：人民網

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