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China: 来啦！印度专利的"3·15"新政详细解读

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印度专利局于2024年3月15日颁布了一系列的专利法修改及实施细则。为了解释这些新的修改内容，于2024年3月19日召开了知识产权会议，对相关问题进行了详细解答。

以下是对新的修改内容进行的汇总：

01

FORM3

申请专利的申请人需在规定期限内向主管机构报告其在任何国家提交的其他申请的详细信息的form3，时间和阶段，具体要求如下：

① 根据规则12(1A)，在印度专利申请提交后的六个月内；

② 根据规则12(2)，在第一次审查意见报告（FER）发布后的三个月内；

③ 根据规则12(4)，在主管机构的要求下的两个月内。

申请人可以通过提交form3申请宽限延期或请求延长时间，最长可延长三个月。申请人可以一次性请求一个月、两个月或三个月的延期。此外，申请宽限延期或延长时间的官方费用为10,000印度卢比（约合121美元）。如果申请人是自然人、小型实体、初创企业或教育机构，则将提供官方费用的80%减免。

02

Section 8(2)

之前在答复印度的FER时，一般会要求提供改印度专利同族的其他国家的审查意见，答复文件以及授权文件的信息供官方审查员参考，在新的实施细则中，已经取消了申请人的该义务，官方审查员可以通过一些数据库来获取。

03

实质审查

提出该请求的期限从以前的最早优先权日起的48个月缩短为最早优先权日起31个月，这意味着申请人通过PCT途径进国家时，需要同时提出实质审查请求。

在2024年3月15日或之后在印度提交的专利申请，将按照新的规则来实施；对于在2024年3月15日之前提交的专利申请，将继续适用最早优先权日期起的48个月。

在2024年3月15日之前提交的分案申请，应当适用最早优先权日起的48个月或分案申请提交日期后的六个月，以后到期为准。对于在2024年3月15日或之后提交的分案申请，应适用最早优先权日起的31个月或分案申请提交日后的六个月，以后到期为准。

04

分案申请

申请人将能够就临时说明书、完整说明书或已经提交的分案申请中披露的发明提交分案申请。

这一规定现在清除了关于提交分案申请的任何疑虑，即分案申请可以就临时说明书或完整说明书中披露的多个发明提交，也可以就已经提交的分案申请中披露的多个发明提交，即分割的分割可以被提交。

05

年费

关于两年或更长时间内应缴纳的年度续费费用，可以提前支付。但是，如果续费费用通过电子方式提前支付至少4年，那么对于此类续费，将适用10%的费用减免。

06

Form27

对于专利权人来说，这是一个积极的发展。现在，工作声明需要在“每个连续三个财政年度”提交一次。此外，表格27已经修订和简化。专利权人不再需要提供有关在印度制造和/或进口活动中积累的收入/价值的信息。此外，联合专利权人中只有一人可以代表所有专利权人提交单一的工作声明。然而，每个许可证持有人都必须提交单独的表格27。

如果专利权人有兴趣接收任何对寻求许可感兴趣的人的通讯，则专利权人可以在表格27中提供其联系信息（联系电话和电子邮件地址）。

07

Form1

专利申请表（Form-1）已经修订。新增了申请人（自然人）和发明人的性别和年龄填写项。如果申请人不愿提供此信息，可以选择“不愿透露”的选项。在“申请类型”下，也新增了“PPH”的选项。然而，目前印度与任何外国专利局都没有任何有效的PPH协议。

08

宽限期

延长或宽限延误的权力未适用于国家阶段进入超期、后补权利要求主动修改的译文（PC途径进入时的第19条和第34条修改）以及知识产权国际初步报告/知识产权国际最终报告的附件、优先权文件及其进入国家阶段的英文翻译声明的后补、请求实质审查超期、对初步审查报告的答复延期/使申请符合授予条件等。然而，现在这些延长或宽限延误的权力最长可适用于上述行为和程序，延期长达六个月。根据规则138，每月延长或宽限延误的官方费用为50,000印度卢比（约合625美元）。

根据这项规则，延期也适用于形式问题，如权利证明proof of right、委托书/总委托书、英文翻译声明、根据规则6(1A)提交签署文件原件、书面意见等，均可获得长达六个月的延长。然而，根据规则138，每月延长或宽限延误的官方费用为50,000印度卢比（约合625美元）。如果申请人是自然人、小型企业、初创企业或教育机构，则可以获得官方费用80%的减免。

但对于进国家时限超期的延期事宜，还有待印度官方确认，后续还会发布公告，我方会进一步关注。

09

临时申请

根据第54条可以提交的临时专利申请将比其他申请的官方费用减少50%。

这次印度的修改无论从时间上还是从便利度上都对申请人带来了很大的好处。关于进一步的问题，印度知识产权局后续也会办法公告进行进一步的阐述。

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