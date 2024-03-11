着急提交案子，却没有进行总委托书备案？只能等到后续总委托书线下备案成功后进行文件补交，一来一回至少两周，多少申请人和代理机构苦于这来回的时长。

国知局新专利系统上线后，总委托书可以线上进行备案啦！线上备案最快可以两天办理完成，下面跟着笔者来体验一下线上备案的快捷吧。

第一步

打开国知局专利业务办理系统，专利事务服务，选择文件备案，业务办理。

第二步

文件备案选择总委托书，根据系统提示填写专利权人、请求人、联系人等信息。

第三步

填写题录信息。

第四步

填写关联申请号（如无，可以不填写）。

第五步

将申请人和代理机构盖章后的总委托书扫描件上传。

第六步

保存上述填写好的信息。

第七步

提交。

第八步

提交成功后关注审核状态。

如文件无问题，最快可以在提交后的两日内收到总委托书编号，供代理机构和申请人提交案件。

另外，在线上办理成功后的一个月内，需要申请人或者代理机构将总委托书原件邮寄或面交到国知局，供官方存档，若逾期未交，国知局将会取消相应的备案编号，这点千万不要忽略哦！