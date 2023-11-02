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在专利检索中，为了让检索结果更加准确和全面，需要制定合理的检索式。进一步地，在构建检索式时，则需要为技术方案提炼更加精准的检索要素。

本文通过介绍技术方案的检索要素的相关提炼方法，以提高专利检索的效率。

检索要素的提炼主要体现在两个方面：分类号和关键词。

一、以分类号提炼检索要素时，主要有两个步骤：

第一，在分类体系中直接选择相关的分类号。

在分类体系中直接进行检索是指通过筛选其中的相关技术来获得目标分类号，以国际专利分类（International Patent Classification，简称IPC）为例，其检索过程为：

首先，根据技术方案所涉及的技术事实，在IPC中查找相关的技术分支。如检索洗衣机的相关专利，鉴于洗衣机是用于纺织品的洗涤装置，因此发现，在IPC中较为相关的技术分支都落在小类D06F（类名为：纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折）中。

然后，根据对小类D06F中的大组和小组进行进一步的筛选，以去除不相关的分类号。如D06F3/00为手搓用具；D06F5/00为手工洗涤用具，如棍棒；D06F7/00为能单独使用而不局限于某种容器上的洗涤用具，如活装在洗涤盆、浴盆或类似物上的；D06F11/00为压辊洗衣机，如轧液式的；D06F43/00为使用挥发性溶剂的干洗设备等等......。上述IPC分类号与技术方案相去甚远，因此，在最终确定相关技术分支时，需要予以去除。

最后，在排除掉不相关的分类号后，得到较为相关的分类号。

图1 基于技术方案在IPC中检索相关的技术分支

第二，依据目标技术在专利数据库中的分布来确定高相关分类号。

除了在分类体系中直接选择上述相关的分类号，还可以通过在专利数据库中构建初步检索式来获得高相关分类号。如利用"名称、摘要"对洗衣机进行初步检索，制定检索式"TA=洗衣机"来发现可能的高相关分类号，进一步查看检索出的专利分类号含义及涵盖的技术内容，筛选出高相关的分类号。除此之外，还可以对上述检索字段进行扩充，如增加检索字段"权利要求书"，制定检索式"TI,ABST,CLM+=洗衣机"进行检索。比较不同检索字段所涉及的分类号，最终筛选出相关度较高的分类号。

图2 不同检索字段检索出的分类号

二、以关键词提炼检索要素时，主要涉及关键词的确定和扩展：

对于关键词的确定，相对来说简单一些，就是确定那些与目标检索直接相关的关键词，通常情况下，这些关键词是在目标检索技术中直接出现的词语，而且是能够精准表达技术含义词语。

对于关键词的扩展，主要包括关键词在含义上的扩展，以及在技术角度上的扩展。含义上的扩展主要是考虑技术方案中每个技术特征的不同术语表达，从同义词、近义词、上下位概念、等同特征等方面进行扩展；技术角度上的扩展是考虑技术方案所涉及的各个方面，包括技术问题、技术手段（技术特征的功能和作用）、技术效果等。

图3 关键词的扩展方向

如对皮肤美容仪进行检索时，其关键词的扩展如下：首先将待检索的内容从技术上拆分为装置和美容两部分，然后对每一部分分别进行关键词的扩展。如对于装置来说，可以扩展的关键词有："设备、装置、仪、器、机、工具、处理、系统、制品等......"；而对于美容来说，需要针对美容的对象以及所要达成的效果进行关键词的扩展，其中美容的对象可以扩展的关键词有："脸、面部、皮肤、毛囊、毛孔、皱纹、疤、痘等......"，所要达成的效果可以扩展的关键词有："抗衰、除皱、抗老、嫩肤、美白、护肤、美容等......"。

以上是针对技术方案中检索要素的提炼方法提出的几个小技巧，旨在尽可能完整地概括出技术方案中的检索要素，为后续检索式的制定以及数据处理提供可靠的数据基础。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.