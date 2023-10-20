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China: 【华源原创】WIPO都官宣了！您一定要会的FI/F-term分类号检索方法！

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日本是世界知识产权组织（WIPO）的主要成员之一，2023年7月，WIPO专用检索数据库PATENTSCOPE正式官宣：增加了专门针对日本专利文献的FI/F-Term分类号检索功能，以进一步强化PATENTSCOPE的检索能力[1]，优化各国用户的使用体验。

因此，在实际工作中，理解并掌握FI/F-term分类号的检索方法，能够让检索日本相关领先技术达到事半功倍的效果。

01

FI/F-term是什么？ 我们日常提到的日本FI/F-Term专利分类体系是由FI和F-term（FT）两个分类体系组成。

其中，FI（File Index classification）是日本特许厅在IPC分类基础上的细分和扩展，F-Term则是在IPC和FI分类体系的基础上进行的再分类或多次细分类。大家可以这样理解，该分类体系是日本特许厅对每件拟在日本获得授权的公开专利进行的多维"标引"，即希望通过某种标准化的方式为专利"打标"，从而提高关键词检索分类号的可替代性，避免关键词检索方法的不足，降低漏检概率。

图1

02

表达形式 下图是一篇2017年在日本公开的专利文献。透过著录项目可以看出，日本特许厅会为每一篇专利找到尽可能多的FI或F-term分类号，通过该方式为专利建档，实现"分类号&专利"的快速双向检索。

图2

首先了解一下分类号的基本表达形式：

FI

IPC是FI分类号查找的直接入口之一（也可以使用CPC分类号）。每件日本专利都有一个与IPC分类号相对应的FI分类号。FI由三个部分组成：

IPC分类号 FI分类号 IPC分类号 细分号 文档细分号 C04B38/06 C04B38/06 - D B01D39/20 B01D39/20 - D B01D46/00 B01D46/00 302 - B01J37/04 B01J37/04 102 - B01J35/04 B01J35/04 301 E



F-term

F-term是从多个技术角度，例如：应用、功能、结构、材料、生产过程等，在IPC和FI的基础上进行再分类或细分类[2]。以本文示例专利F-term分类号3G019的细分分类号3G190AA01为例，表达形式解读如下：

图3

03 实际检索过程演绎

再次以上文提到的日本专利文献为例。

J-PlatPat

在J-PlatPat首页（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/）下拉菜单中选择分类号检索：

图4

检索入口1适用于已知FI等分类号后进行直接检索的情形；检索入口2则是检索入口1的高级检索入口，可进行多语言的FI、F-term、IPC、CPC单独或结合检索。本次选择入口2进行检索过程演绎。

图5

使用IPC分类号C04B38/06直接检索，得到以下结果：

图6

可以清楚地看到，FI将IPC分类号C04B38/06进行了细分，包括C04B38/06A、C04B38/06B等。其中，与本文专利文献对应的FI分类号为C04B38/06D，有456件专利被标上了该FI分类号。

同时，我们也通过该FI分类号找到了与之对应的F-term分类号，即橘色框中的"4G019"，点击该链接得到下图画面：

图7

不知各位看官是否发现，日本官方并未采用4G019作为该专利的F-term分类号，而是选择了3G190（图2）。将4G019与3G190的主题码分类定义进行对比，可以让我们进一步了解FI与F-term的内在关联：

图8

①F-term的分类可能与FI以"互补"的形式存在，日本特许厅会尽量减少标引的重复性，尽可能使用F-term从不同维度对同一篇专利进行标引。此处，该篇专利的FI分类号为C04B38/06D，分类定义为：添加了多孔材料的陶瓷制品，与4G019高度吻合。但是日本特许厅在为该专利选择F-term分类号时，则从技术问题角度选择3G190进行F-term标引，该方法直接提升了该篇专利的检索维度。

图9

②通过FI找到的F-term分类号所对应的FI可能并不一致，而是将检索者引领向了另一个标引纬度，例如专利涉及的技术效果、技术细节等等。如下图所示，3G190下标注的FI覆盖范围并不包括C04B38/06，而是将该专利继续索引至F01N3/01,F01N3/02,201以及F01N3/038：

图10

综上所述，我们可以看出，F-term分类号与FI之间不具有直接的上下级关系，而是不同维度的标引方式，综合二者可以精准锁定所需查找的专利。

PATENTSCOPE检索介绍

下面，我们首先以F-term为例，在PATENTSCOPE进行检索演绎。

首先，在PATENTSCOPE首页（https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf）下拉菜单中选择"Field Combination"。

图11

接着，我们进一步选择检索字段（FI：File Index classification；FT：File Forming Term）：

图12

以F-term分类号3G190（字符主题代码）为例。

图13

可以看到，上图中标示了围绕3G190下相关文献的检索表达方式。采用"3G190*"能检索到所有被标引了3G190的日本专利，共计16755件，详见下图：

图14

需要注意的是，如果使用的F-term分类号并不是该字符主题码下的最小分类，则必须在分类号后添加"*"，否则无法得出检索结果。例如，

图15

对于FI的检索，PATENTSCOPE目前只支持到"小类"的检索，且必须辅以"*"符号进行全部检索，示例如下：

图16

04 检索形式总结

最后，我们以文中示例专利的分类号为例，根据检索引擎的不同，对FI和F-term检索表达进行总结：

分类号表达类型 检索式 J-PlatPat PATENTSCOPE FI IPC单独 C04B38/06 C04B* IPC+文档细分号 C04B38/06@D 不支持 IPC+细分号 B01D46/00,302 不支持 IPC+细分号+文档细分号 B01J35/04,301@E 不支持 F-term 主题码 3G190 3G190* 主题码+观点码 不支持 3G190AA* 主题码+观点码+数字码 不支持 3G190AA0*或3G190AA1*



可见，PATENTSCOPE能够很好的与日本特许厅检索入口实现互补。

综上所述，本文介绍了如何通过日本特许厅检索引擎（J-PlatPat）进行FI和F-term进行检索及其分类号的内在含义，并进一步展示了PATENTSCOPE中的FI和F-term检索方法。希望可以帮助读者熟练掌握FI和F-term分类号检索方法，达到高效调查日本专利信息的目的。

参考资料：

[1]https://www.wipo.int/patentscope/zh/news/pctdb/2023/news_0004.html

[2]李颖,赵蕴华,霍翠婷,等.日本专利检索体系中主题分类"FI/F-term"的理论与应用研究[J].

[3]https://zhuanlan.zhihu.com/p/536180967

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