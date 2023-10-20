PCT是专利合作条约（PATENT COOPERATION TREATY）的简称，PCT国际申请是指依据《专利合作条约》提出的申请。随着经济全球化程度不断加深，PCT国际申请具有申请人就同一发明创造向多个国家或地区申请专利时便捷、经济等优点。因此，PCT国际申请越来越成为申请人进行专利申请的首选途径。

在PCT申请国际阶段，除了国际申请的受理、形式审查、国际检索，国际公布等必经程序外，往往也会因各种原因涉及到著录项目变更的情况，例如变更申请人、发明人，代理机构等。

本文主要介绍在PCT申请国际阶段，中国专利局作为PCT国际申请的受理局时，著录项目信息变更的相关流程及注意事项。

一

何为PCT国际申请著录项目变更？

《专利合作条约实施细则》对于PCT国际申请的著录项目变更规定如下：

第92条之二 请求书或者要求书中某些事项变更的记录 92 之二.1 由国际局记录变更 (a) 根据申请人或者受理局的请求，国际局应对请求书或者国际初步审查要求书中下列事项的变更予以记录： (i)申请人的姓名或者名称、居所、国籍或者地址； (ii)代理人、共同代表或者发明人的姓名或者名称、地址。 (b) 对其在自优先权日起30个月的期限届满后收到的变更记录请求，国际局对请求的变更不应予以记录。

根据该规定，我们可以得知：

1、PCT国际申请进行著录项目变更的请求人应当是申请人或者代理机构；

2、PCT国际申请进行著录项目变更的对象包括申请人、发明人、代理人(代理机构)、共同代表人；

3、PCT国际申请进行著录项目变更的期限是最早优先权日起30个月（无优先权的，则自国际申请日起30个月计算）。

二

为什么要在PCT国际阶段进行著录项目变更？

1、降低成本

当PCT国际申请进入国家阶段后，申请人再提交著录项目变更请求，则需按照每个国家局的规定足额缴纳费用。以PCT申请进入中国国家阶段为例，如果进行申请人或发明人的变更需缴纳官费200CNY。而在PCT国际阶段进行著录项目变更，不会产生官费，可以为申请人节约费用。

2、节省时间

PCT国际申请进入国家阶段后，各个国家局审查著录项目变更的周期因审查程序不同，对于著录项目变更所需的证明材料和审查标准不同，等待变更合格的时间有很多不确定因素。相反，PCT国际阶段变更请求的审查周期较短，变更程序相对简单，给申请人节约了时间成本。

因此，如果需要对该类案件做著录项目变更，建议申请人在国际阶段进行变更。

三

PCT国际申请著录项目变更的程序是什么？

以下笔者就向中国国家知识产权局提交的PCT国际申请(即国际申请的受理局是中国局) ，结合日常工作经验，介绍一下常规的变更程序。

1、准备著录项目变更证明文件

对于国际阶段的著录项目变更，一般情况下，国际阶段的审查员不要求提供变更证明文件，如果国际阶段的审查员要求提交，申请人也有义务补充相关证明材料。

常见的著录项目变更证明文件如下：

序号 变更类型 所需文件 1 申请人实体变更 申请权转让协议或证明 2 申请人变名 申请人所在地的工商行政管理部门出具的名称变更证明 3 发明人变更 发明人的个人声明



2、准备变更请求并提交

申请人或代理机构向国际局或受理局以信函的形式提交一份变更请求，陈述需要变更的内容，变更请求中应详细列出变更信息的中文和对应英文译文（如果PCT申请以英文提交，则仅需填写英文信息即可）。

下图是申请人变更请求的示例：

提交变更请求的途径有2种:

第1种是通过国际局的E-PCT（用于提交和管理 PCT 申请的 WIPO 全球专利门户网站）系统直接提交变更请求，具体步骤如下：

a. 进入WIPO官网，登录E-PCT（网址：https://pct.wipo.int/ePCT/）

b. 选择"在我的工作台以外查找国际申请（FIND IA OUTSIDE OF MY WORKBENCH）"，输入国际申请号（International Application Number），国际申请日（International Filing Date），"原因（Reason）"选择"上传文件（UPLOAD DOCUMENTS）"。

c. 进入下列界面, 选择上传文件（UPLOAD DOCUMENTS），【文件类型（Document Type）】：依据92条请求变更（Request for Change under Rule 92bis）；【添加文件（Attach document）】：要求pdf格式，文件命名不能带标点；【申请人/代理机构签名（Signture of Applicant/Agent）】选择第三个"附件由申请人/代理机构签名（Document(s) signed by Applicant/Agent included in the attachment(s)）"。

d. 点击右下角"上传（Upload）"，提示上传成功，则完成提交请求。

第2种是通过中国国家知识产权局（受理局）专利业务办理系统客户端提交变更申请，在PCT国际申请-PCT国际中间文件-著录项目变更请求模块下，进行相关业务办理。

下图是专利业务办理系统客户端提交变更请求的界面，根据具体需要变更的内容选择相应的模块，填写变更前后的信息。确认无误后，点击保存并签字提交即可。

3

变更请求的审查

国际局应申请人/代理机构的请求，对变更请求中的申请人、发明人等相关信息进行记录，并书面通知指定局。审查周期约为2-4周。如果提交变更请求后，长时间未收到变更记录通知，可以通过邮件的方式向国际局询问进度（咨询邮箱：pct.team2@wipo.int）。审查通过后，国际局会下发《国际局记载变更的通知书》（Notification of the Recording of a Change）（PCT/IB/306表）。

申请人在收到PCT/IB/306表后，应认真核查变更后的信息是否记录正确，同时可以登录国际局官网查询到更新的国际申请状态报告（International Application Status Report）。如果PCT/IB/306记录的变更信息和申请人/代理机构提交的变更声明中的信息不一致，可以通过电子邮件向审查员反馈，请求国际局重新下发更正后的PCT/IB/306。如果是申请人/代理机构提交的信息有误，则应在期限届满前尽快重新提交变更请求。

以下是申请人实体变更记录通知（PCT/IB/306表）的样式：

例:申请人变更（记录新申请人姓名，地址和国籍等信息）

对于国际申请在自优先权日（无优先权的自申请日）起30个月的期限届满后收到的变更记录请求，国际局对请求的变更不予记录。申请人需要在国际阶段办理著变项目变更的，应注意在上述期限前尽早办理。对于已经超出期限的变更请求，申请人可以选择在进入国家阶段后，向各个指定局分别提出变更请求。

以上初步介绍了如何进行PCT国际阶段的著录项目变更，包括常见的变更类型以及提交程序等，希望为申请人了解PCT国际申请的相关著变事项提供参考, 更好地维护自身的权益。如有不妥之处，请不吝指导。

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