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2023年9月4日、北京国際会議センターで2023年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）の一環として、「2023知的財産権侵害と模倣品摘発サミット」が盛大に開催された。

同サミットで、昨年の中国における知的財産権の保護活動の概要をまとめた「2023年中国知的財産権侵害・模倣品摘発アニュアルレポート」が初めて公開された。この報告書は、各地域、各部門、そして各業界協会の立法、司法、法執行における取り組みを総合的に反映しており、45の典型的事例を中心に、著作権、特許権、商標権などの知的財産権の保護における最新の進展が詳述されている。

また、国家市場監督管理総局が公表した今年上半期の統計によれば、全国の「12315」苦情通報ホットラインで受け付けた苦情の中で、知的財産権侵害や模倣品に関連するものは0.68％にとどまり、前年同期と比較して明らかな下降傾向が見られることが明らかになった。

サミットは、世界知的所有権機関（WIPO）、国家市場監督管理総局、北京市政府の共同主催の下で開かれ、国内外から260名を超える専門家や関係者が参加し、知的財産権の現状と今後の方向性について活発な議論が交わされた。

出所：中国政府網

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