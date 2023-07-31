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韩国专利对部分官费进行了调整，2023年8月1日开始实施，具体信息如下。

01

专利授权费及年费下调

在整个专利期限内(专利到期前1年)，授权费及年费下调10%。

▶适用条件：

所有在2023年08月01日当天及之后收到授权通知书的申请，其第1-3年年费（即授权办登费）即可适用于以上官费下调政策。

年费下调情况如下：

▶需注意：

在2023年8月1日之前缴纳的年费，须按照之前规定的官费缴纳，费用不予退还。

对于在2023年8月1日之前应缴纳的年费，但在2023年8月1日之后才全额缴纳的，视为按照之前的规定缴纳，费用不予退还。

02

专利审查费上涨16%

韩国专利申请审查费将基于当前官费上涨16%。

▶适用条件：

适用于所有申请日是2023年8月1日之后的韩国申请（PCT进韩国则为国际申请日）。

03

引入分案专利申请的增量申请费

将对分案申请数量分阶收取增量申请费，而不是目前的统一申请费。

当前规定：

与提交一件新申请的费用相同，无论分案申请的数量多少。

修改为：

第一个分案申请：与提交一件新申请的费用相同(申请费为46,000韩元);

第二个分案申请：2倍申请费；

第三个分案申请：3倍申请费；

第四个分案申请：4倍申请费；

第五个及以上分案申请：5倍申请费。

▶适用条件：

适用于2023年8月1日及之后提交的所有分案申请。

▶需注意：

在2023年8月1日之前提交的分案申请，在2023年8月1日之后提交增量分案申请时，现有的分案申请数量将被计算在内。

04

专利转让登记费用下调

专利转让登记费降至40,000韩元，发明专利与实用新型和外观设计转让登记费一致。

▶适用条件：

适用于2023年8月1日及之后提交的所有转让。

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