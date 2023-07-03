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China: [IP China] 在中国贸易展销会上的知识产权侵权：该做什么?

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如果您在中国的贸易展销会上发现一家公司侵犯了您的商标、外观设计、专利、版权或任何其他知识产权（IPR），您可以采取行动。

在此提供一个可能有助于准备行动的实际指导。

虽然在法庭上发生的纠纷通常会持续数年，但在贸易展销会上，行动的开始和结束只需要几天（如果不是几个小时的话）。良好的准备工作是关键！

采取行动的最常见方式是向展销会组织者提出投诉，后者通常会设置一个知识产权台，以接收和管理有关侵犯知识产权的投诉。

知识产权台有权将侵权产品从展会展台下架。该权力由参展商与展会组织者签订的合同授予，前者授权后者在确定违反知识产权的情况下采取某些行动。

鉴于采取行动的可能性，在展销会期间，知识产权所有者的第一项任务是监督展销会，以在最短的时间内发现任何实际和潜在的威胁。在这种情况下，展销会监督可以由公司内部团队或使用当地经销商的员工或通过外部顾问进行。

在监测和研究过程中，重要的是采取无声/隐蔽行动，以便不被发现。事实上，如果侵权人意识到可能采取的行动，它将采取一些防御策略，从而降低与展会组织者的投诉的效力。

如果监视产生了积极的结果，并且侵权被发现，知识产权所有者可以选择联系知识产权顾问（律师事务所或知识产权代理机构），以获得帮助来攻击侵权人，并将知识产权威胁从展会上删除。然而，知识产权台同样接受由IP所有者未得到律师或知识产权代理机构支持的直接提出的投诉。

从发现侵权到下架行动的过程并不复杂，但需要一些知识和经验。尽管知识产权台是为接收和处理投诉而设立的，但负责知识产权台的专业人员的态度往往是"谨慎的"，倾向于拒绝那些没有得到事实、支持文件和证据的充分证实的投诉。

完成监测，识别侵权现象，有必要进行评估，以进行后续步骤。

在本阶段需要解决的最典型的问题是：

什么样的知识产权被侵犯？商标、专利、外观设计（专利）、版权、其他知识产权？证书应尽可能提供原件。对专利应已纳税，商标应更新。

侵权行为是否明确或有争议？知识产权台倾向于只在侵权非常明确的情况下采取行动，并避免在侵权不确定的情况下采取行动。

知识产权是否有效且稳定？当公司启动知识产权时，应始终考虑对激活知识产权的有效性可能产生的负面影响。例如：激活的商标是否暴露于不使用导致撤销的状态？该专利是否面临着可能有根据的无效程序？

侵权的证据是否明确和正式化？知识产权在中国的实施往往难以获得适当的侵权证据。展销会是收集侵权证据的好时机，这些证据即使在交易会结束后也可以用于采取进一步的法律行动。

支持性文件是否有正确的格式？要在中国提起法律行动，授权委托书和公司注册证必须在知识产权所有者所在国进行公证并合法化。

在接近知识产权台之前，重要的是评估是否值得联系公证员以获得侵权的正式化。事实上，在宣布攻击之前，明智的做法是升级证据收集，并正式化侵权行为的存在，以便在交易会后采取进一步的行动。

准备贸易展销会知识产权执行的一个非常重要的步骤是准备支持文件。知识产权所有者需要至少两批文件：证明其权利和"申诉人"合法性的文件，证明侵权行为存在的文件。

如上所述，对投诉人的IP组合有一个清晰的了解，更好的是，在提交符合知识产权台的文件时，必须有知识产权证书原件。此外，负责实际提交投诉的个人应证明代表知识产权所有者的授权（权力）。

在这种程度上，知识产权台通常要求委托书要经过公证和合法化，公司注册证书也要被合法化。知识产权台经常会基于有关证书、POA、公司注册文件、纳税收据等的形式原因，或由于实质性原因，如知识产权看起来不受侵犯、或知识产权可能无效拒绝知识产权所有者提出的保护请求。

对于这种情况，知识产权所有者仍然可以在展销会期间或之后尝试一些行动。

展销会上送达的律师函。如果知识产权台拒绝采取行动，则可以指定一名律师向在展台上工作的侵权人的工作人员送达一封停止侵权的函。知识产权台的工作人员此时可能会在场，以确保在交付过程中和随后的口头争议中没有发生事故。

由法院颁布的临时禁令。理论上，向人民法院申请临时司法禁令是可能的，但较短的时间以及需要的文件导致实践中在展销会期间申请和取得临时禁令极为困难。

市监局扣押。另一个在商标侵权时可用的工具是向市场监督管理局的投诉。如果该权威机构承认侵权行为的存在，它甚至可以在展销会期间执行扣押侵权产品的行为。此外，在这种情况下，时间是关键，通常2-3天不足以准备、提交、讨论和执行扣押。

最后，要注意侵权行为的公证。展销会可能是获得经公证的侵权证据的好时机，特别是当不容易进入侵权人的场所时（只考虑B2B产品）。

侵权的公证是民事程序和发起民事诉讼的关键。

展销会后可以采取什么样的行动？

此外，除了在贸易展销会上的执行之外，还可以考虑中国可用的所有标准工具。

民事诉讼。所有的知识产权都可以在中国的民事法庭前实施。

行政执法。这个工具也适用于所有的知识产权，但当涉及到版权、复杂的专利，甚至是未注册的权利时，它可能是复杂的。

司法程序以外的信件。

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