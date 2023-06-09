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经过约十年的酝酿，具备统一效力的欧洲专利体系（或单一专利）在欧洲正式开始运行。从2023年6月1日起，除了国家专利或欧洲专利（EP）外，申请人如果希望在欧洲17个国家获得专利保护，也可以选择申请欧洲单一专利。

单一专利是由欧洲专利局（"EPO"）授予的专利，在17个欧洲参与加强合作并批准生效《统一专利法院协定》（UPC协定）的国家范围内均有效，并且越来越多的欧盟国家即将加入。

单一专利是基于欧洲专利局根据EPC的规则和程序授予的欧洲专利。因此，一旦授予欧洲专利，专利申请人就可以要求对参与加强合作并批准生效《UPC协定》的17个欧盟成员国的领土产生统一效力。单一专利不需要在每个成员国单独地进行授权生效程序，也不需要在每个国家缴纳维持费。

单一专利不影响欧洲专利局的检索、审查和授予程序。它并没有取代欧洲现有的专利保护途径，而是与国家专利和"传统"欧洲专利并行的一个额外选择。

欧洲专利

自1977年10月7日EPC生效以来，欧洲专利局通过集中审查授予专利，在确保授予专利的高质量的同时，节省了申请人向国家局提交国家专利申请的成本。

然而，EP专利必须在专利所有人希望其生效的每个国家单独进行审查和维持程序。各国的审查要求和程序各不相同，这通常会导致更高的成本，如翻译成本、审查费（即一些成员国应支付的翻译公布费）和相关的代理成本，如专利管理的律师费（即支付国家续展费）。

欧洲专利局成员国：阿尔巴尼亚、奥地利、比利时、保加利亚、瑞士、塞浦路斯、捷克共和国、德国、丹麦、爱沙尼亚、西班牙、芬兰、法国、英国、希腊、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、冰岛、意大利、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、摩纳哥、黑山、北马其顿、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、瑞典、斯洛文尼亚、斯洛伐克、，圣马力诺，土耳其。

扩展国：波斯尼亚和黑塞哥维那

生效国：摩洛哥、摩尔多瓦共和国、图尼西、柬埔寨。

单一专利

与EP专利不同的是，单一专利诞生于欧盟内部，目前仅在某些欧盟成员国之间适用，即奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚和瑞典。

单一专利的几个主要特征如下：

单一专利没有复杂而昂贵的国家阶段审查程序费。

欧洲专利局负责单一专利的技术操作。

单一专利申请的提交和审查不需要支付额外费用。

六年过渡期结束后，将不再需要对授权的专利文本进行翻译。而在过渡期间的翻译文本，仅用于信息提供，不具有任何法律效力。

单一专利不受目前分散的续展费制度的约束：

续展费用的设定非常有竞争力，且在最初的十年里特别有吸引力。只有一个程序和一个截止日期，所有付款都以欧元支付，并且没有要求必须通过代理机构。

所有授权后的管理都由欧洲专利局集中处理

在线注册包括单一专利法律地位的信息，尤其是许可证和转让信息

单一专利赋予申请人的专利在成员国范围内统一的保护，因为实体专利法是统一的，且《统一专利法院协议》也已生效。

统一专利法院

统一专利法院（UPC）是一个新成立的欧洲法院，对单一专利和"传统"欧洲专利的侵权和有效性均具有管辖权。统一专利法院（UPC）受《统一专利法院协议》（2013-2-19）的监管（见 OJ EPO 2013287）。

目前，国家法院对欧洲专利的侵权和有效性拥有管辖权。当专利所有人希望在几个国家强制执行欧洲专利时，或当第三方寻求撤销欧洲专利时，需要提起复杂而昂贵的几个平行诉讼，同时存在裁决分歧和缺乏法律确定性的风险。

而统一专利法院（UPC）协议通过设立一个专门的专利法院来解决这些缺陷，该法院对与单一专利和欧洲专利有关的诉讼具有专属管辖权。

申请退出

从2023年6月1日起，统一专利法院不仅对单一专利拥有专属管辖权，还对未提交退出（Opt-out）申请的"传统"欧洲专利拥有专属司法管辖权。

"传统"欧洲专利的申请人和所有者，以及受"传统"欧洲专利保护的产品的补充保护证书（SPC）持有人，可以选择退出该法院的专属权限。对于选择退出（Opt-out）的案件，统一专利法院（UPC）对与本申请、专利或SPC相关的任何诉讼都没有管辖权。

请注意，单一专利受到统一专利法院（UPC）的专属管辖，不能提出退出（Opt-out）申请。

退出（Opt-out）退出的条件或有效性：

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