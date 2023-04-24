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从2023年4月18日起，美国专利商标局（USPTO）将采用电子专利授权（eGrants）的方式向专利接收人发放专利授权书，以减少纸张浪费。这一新流程将以电子格式提供官方专利授权文本。

在过渡期内，官方将免费提供装订的纸质版本作为礼仪副本，过渡期后，将收取少量费用。

电子专利授权流程不仅可以减少纸张浪费，还可以通过缩短审批时间和优化流程来让利益相关方受益。同时也大大降低了美国专利商标局的打印和邮寄需求，缩短专利审批时间，并每年节省近200万美元的打印和邮寄成本。此外，在新的流程下，专利接收人将在专利证书下发日当天收到PDF版本电子专利证书。

在以前的专利证书发放流程中，为了颁发专利证书，授权办登通知下发后，专利信息的采集工作就开始了。

一般来说，授权公告通知会在授权公告日前的几周下发 ，告知申请人专利号及授权日。授权公告通知也可以在专利中心（Patent Center）查阅。然后官方准备纸质专利证书（包括封面）并邮寄给专利权人。

在授权日当天，美国专利商标局的官方公报会发布专利号、专利名称、发明人的姓名和住所、申请人、受让人（如果有）、申请日期和优先权日期、专利第一项权利要求的文本、权利要求总数以及代表附图（如果有）。

在发放纸质专利后，专利的副本（不包括封面）可以在美国专利商标局网站（www.uspto.gov/patents/search）上查看和打印。

电子专利授权制度生效后，包含美国专利商标局印章及主任的数字签名的电子版专利证书会在专利号和授权日分配后很快下发，这将缩短可授权专利的等待期。申请人和公众将能更早地获得专利。专利权人将能够通过专利中心（Patent Center）查看和打印电子版的专利证书（包括其封面），而不是等待邮寄的纸质专利证书的到达。

从授权公告日开始，美国专利商标局将会在专利中心（Patent Center）的公共和私人页面中展示电子专利证书。因此，公众也将能够查看官方的电子专利证书（包括其封面）。

在过渡期内，专利受领人将能够在专利中心（Patent Center）获得电子专利授权书官方副本，并收到装订的纸质版本作为礼仪副本。专利接收人仍然可以向美国专利商标局的认证副本中心申请USPTO认证副本和演示副本，但需要支付额外费用。此外，可以从美国专利商标局在线专利中心（Patent Center）免费打印无限量的电子专利授权副本。

此次电子专利授权将会涉及到实用专利，外观设计，植物专利以及再颁专利，从2023年4月18日开始实施（2023年4月18日之前授权的专利，将会继续维持原有的方式，出具纸质证书；之后授权的将会实施电子化，同时在过渡期内提供一份礼仪副本）。其他的文件，像更正专利证书以及复审的专利证书，不在此次的范围之内，但若后期开始实施电子化，官方将会正式公布。

过渡期的持续时间尚未确定，但将提前通知公众过渡期何时结束。

过渡期过后，USPTO 将提供演示文稿副本、认证副本和正式副本，每项收取象征性费用。

需要注意的是：

更正证书和复审证书，将不会以电子方式发放。 过渡期内，不会受理额外礼仪纸质副本的请求。 美国专利商标局将在支付授权费后不久公告专利。因此，在支付授权费后，申请人将没有更多时间提交继续申请、QPIDS或撤回授权办理。所以，最佳做法是申请人尽早提交这些申请，最好在支付授权费之前提交相关申请。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.