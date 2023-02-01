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其中，辉瑞研发的奈玛特韦（Nirmatrelvir）是主要作用成分，并且于2021年11月完成了2/3期试验；利托那韦（ritonavir）则是一款发明于1996年的"老药"，主要用于艾滋病的治疗，在paxlovid中起到延长药效等辅助作用。

paxlovid上一次在网上引起热议，应该在2021年11月，辉瑞和MPP（Medicines Patent Pool）签订了许可协议，允许部分药企生产Paxlovid的原料药或者制剂，并向指定的中低收入国家（其中不包括中国）提供药品。

截至目前，全球已有38家药企签署了分许可协议并获得了授权，其中就包括中国的普洛、华海药业等多家药企。

只不过当时paxlovid并没有进入中国，加上国内还没有放开，大部分人对新冠药物的需求并不迫切，因此在国内互联网上并没有掀起太多的波澜。

其实，通过查看辉瑞与MPP签署的许可协议就可以发现，辉瑞在全球申请了70件专利（未归并同族），在签订许可协议时全部处于审查状态。

不过时至今日，相关专利已经在美国、EP、加拿大和塞尔维亚获得了授权，未来有望在更多国家拿到专利授权。

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