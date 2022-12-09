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今年4月、北京市、天津市、河北省、天津・浜海新区、北京・中関村の知的財産権保護センターが「北京・天津・河北による迅速な知財協同保護の協力に関する覚書」を締結した。3地域は専利（特許、実用新案、意匠）予備審査、迅速な権利保護、人民調停などの経験共有を行い、「権利侵害判定と典型的事案」「ブロックチェーン技術の動きと電子証拠の取得、確認」を含む複数の研修クラスを実施するなどして、協同保護体制の整備に取り組んできた。

これまでに北京市 知的財産権保護センターと天津市知的財産権保護センター、河北省知的財産権保護センターは電子商取引プラットフォームで起こった56件の専利紛争について権利侵害判定意見書を発行した。

3地域の知的財産権保護センターは今後、電子商取引プラットフォームとその出店者が国内外での電子商取引業務で直面する知財保護問題を注視し、サービスを一層改善する方針である。

出所：中国保護知識産権局公式サイト

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