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中国国家知識産権局（CNIPA）は10月24日、「専利開放許諾の実施料の試算に関するガイドライン（試行）」を公式ホームページで公表した。

中国政府の知的財産分野に特化した第14次5カ年計画「国家知的財産権保護及び運用」の中で、専利（特許、実用新案、意匠）開放許諾制度と運用メカニズムの確立と整備が求められていた。この制度の円滑な実施と効率的な運用を支援するために、専利開放許諾の実施料を科学的、公平かつ合理的に設定する際の専利権者の参考として、同ガイドラインが作成されたという。

中国「専利法」第4回改正案には専利開放許諾制度が導入された。この制度では、専利権者は書面により解放許諾する意思を示す声明書をCNIPAに提出する際に、実施料及び支払い基準を明確にすることが求められる。実施料の設定は、開放許諾制度の重点と難点となり、ライセンス達成できるかどうかを左右する要素でもある。

このガイドラインは、専利実施ライセンスと専利価値評価の一般原則に基づき、実例を交えながら簡潔でわかりやすい試算方法を幾つか紹介した。いずれの試算方法においても、専利権者が同制度の趣旨を正しく理解し、専利開放許諾の「一対多」の性質と少額・包括的・利便性の特徴を考慮し、具体的利用状況に応じて価格を設定することが必要であるとしている。

出所：中国知識産権資訊網

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