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众所周知， 专利 制度的核心是"公开换保护"，在法律层面要求专利权人通过对技术信息的公开，来换取回在一定期限内对相应技术的专有使用权。如果权利人不想付出对技术信息公开的代价，则不能获得专利权，但可以选择技术秘密的形式来保护。同时，在专利文档公开之前，申请文件中记载的技术信息也属于技术秘密的一部分，也可以用技术秘密来保护。在现行法律体系中， 技术秘密 也是知识产权的一种重要保护形式，下面就简单介绍下专利和技术秘密在保护技术上的优劣势及保护策略。

一、关于技术秘密

我国《民法典》第123条中规定："民事主体依法享有知识产权"，"商业秘密是知识产权的保护客体之一"。在《反不正当竞争法》第9条中对商业秘密进行了进一步明确："商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息"。而在执行层面，行政法规中具体指出，商业秘密中的技术信息，也就是本文中讨论的技术秘密，通常是指设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法等信息。

例如某种市售的中成药，仅注明主要成分，其具体配方及其制作过程未在药品上写明；某特种钢材虽然已经售卖给汽车制造厂商，但其组分和冶炼过程未公开，也无法通过反向工程获得；另外最广为人知的例子是可口可乐的配方，也是无法获得的。以上这些都未公开且具有较大的商业价值，都属于技术秘密。

二、技术秘密的特征

从技术秘密的概念可以确定，技术秘密具有四个特性，即秘密性、价值性、实用性和保密性。首先，秘密性是指，技术秘密以秘密状态维持其经济价值，是不为公众所知悉的，也即不能从公开渠道直接获取。其次，价值性是指，能为权利人带来现实的、或者潜在的经济效益或者竞争优势。再次，实用性含义是指，技术秘密直接产生于工业实体或研究单位的生产、研发活动中。最后，保密性是指，技术秘密所有人为防止信息泄露而采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理的保护措施。

在实际操作中， 保密性 是判断是否侵权的关键点之一，法院会根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素，来认定是否采取了保密措施。具体的保密措施包括但不限于：限定涉密信息的知悉范围、对记录载体加密、在载体上标有保密标识、签订保密协议等。

三、技术秘密与专利的异同

技术秘密 与专利相比存在众多差异，有具有优势的特性，也有具有劣势的特性，具体表现在以下几个方面。

四、专利保护还是技术秘密保护？

专利 和技术秘密作为两种重要的知识产权保护手段，各有各的保护侧重点，权利人可以充分考虑自身的需求和目的，结合两者之间的特征和效力来制定保护策略。

在制定策略时，待保护的技术种类是最重要的考虑因素。假如技术的内容不容易被逆向工程且比较容易保密，则采取技术秘密的方式进行保护，无疑可以获得更长的保护期限和更大的收益。但当前技术发展迅速，竞争对手逆向能力不断增强，保密的难度逐渐增加，被逆向的可能性不断提升，则选择专利保护的可靠性要高一些。

在法律层面，假如采取技术秘密保护技术，当技术泄露或者被竞争对手突破技术后，而且竞争对手还申请了专利，原有的技术秘密权利人反而可能成为侵犯他人专利权的被告，这种情况明显就得不偿失了。

因此一定要紧跟该领域的研发趋势，关注竞争对手研发进度，必要时聘请专业的专利信息服务机构分析竞争对手的专利进度。若发现竞争对手将要有技术突破时，尽快将自己的技术秘密转化为 专利，这样既可以继续拥有该技术的专用权，同时又可以阻碍竞争对手的研发进程，充分利用好技术秘密和专利两种制度，做到最优的保护效果。

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