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随着国家对 知识产权的重视，越来越多的企业、学校或者个人开始关注知识产权，并对自己所研发的产品或者研发产品的方法进行保护。由于知识产权具有地域性，如果申请人想让自己所研发的产品或者研发产品的方法能够在海外市场受到保护，可通过 PCT 途径 进行 国际专利 的申请。然而，申请人容易混淆 PCT、PCT进国家、PCT 进中国、中国专利的含义，作者就上述几个常见的专利常用语的含义进行简单说明。

（1） PCT

PCT 是 《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）的英文缩写，是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，也即，PCT 是一种向多个国家申请专利的途径。

（2） PCT 进国家

PCT 进国家 的过程，其实质为专利文件进入国家阶段的过程，例如，美国、欧洲等。

在国家阶段，对于不同的指定国家，申请人需要准备不同的文件，例如，如果申请人所要求保护的专利需要进入美国，则申请人至少需要提供所要求保护的专利的英文翻译文本；如果申请人所要求保护的专利需要进入日本，则申请人至少需要提供所要求保护的专利的日文翻译文本。在提交进入指定国家的申请文件时，申请人可以对申请文件进行主动修改，例如，对权利要求的多项引用的修改、对权利要求书中容易引起歧义的词语或语句进行修改，以及对说明书、附图、摘要等的修改。另外，在国家阶段，申请人需要答复指定国家的专利局对申请文件进行审查的审查意见，在该专利克服了审查员所指出的缺陷后，该专利方可在该指定国家内获得专利授权。

（3） PCT 进中国

上述提到申请人可选择申请文件所要进入的国家，这些国家可以是国外的国家，例如，欧洲、美国、日本等，也可以是中国。当申请人所指定的国家为中国时，该申请文件进入中国国家阶段， 即国家知识产权局依据专利法对申请文件进行审查。

由此可见，PCT 进入中国 国家阶段其实质为申请文件进入国家阶段的一个特例。

（4）中国专利

中国专利是指国内的 发明专利、实用新型专利 和外观设计专利。

对国内专利的审查， 是由国家知识产权局依据专利法对国内专利进行审查的过程，主要包括受理、初审、实审、授权等阶段，其中，不同的专利类型所对应的审查过程可能是不一样的，例如，对于发明专利，其需要进行实审；而对于实用新型专利和外观设计而言，其无需进行实审。

针对上述内容，可能有人会提出疑问，在 PCT 进中国国家阶段，国家知识产权局依据专利法对申请文件进行审查；对于国内的中国专利，国家知识产权局也是依据专利法对申请文件进行审查。那先 PCT 再进入中国，与直接进行国内专利申请的途径有何不同？如何对这两种途径进行选择呢？

上述两种途径的区别主要有四个方面，即优先权所依据的文件的不同、费用的不同、审查流程 不同以及申请日的不同。

（1）对于优先权文件，先 PCT 再进入中国的申请文件，其优先权所依据的文件为 PCT 申请文件；而对于直接进行国内专利申请，如果后续基于该国内专利申请进行 PCT，则其对应的优先权文件为中国申请文件。

（2）对于费用，通常，先 PCT 再进入中国的费用要高于直接进行国内专利申请的费用。

（3）对于审查流程，先 PCT 再进入中国的申请文件需经过国际阶段，然后才能依据中国的专利法对其进行审查；而直接进行国内专利申请的申请文件可直接依据中国的专利法对其进行审查。而且，两种途径的费用也不相同。

（4）对于申请日，先 PCT 再进入中国的申请文件的申请日为国际申请日，其所对应的中国申请文件的申请日只能作为其优先权日；而直接进行国内专利申请的申请日通常为提交日。

对于上述两种途径的选择，申请人可根据具体的申请策略进行选择，其中，申请人可根据企业对费用的承受能力、所要求保护的技术方案的完善程度以及所要求保护的方案在国内/国外的公开程度等方面来选择申请策略。具体地，如申请人具有充足的用于专利申请的资金，则可考虑先 PCT 再进入中国；如所申请保护的技术方案比较完善，但不明确需要进入的国家时，则可以考虑先 PCT 再进入中国；如果方案不太完善，则可以考虑直接进行国内专利申请的途径；如申请文件属技术领域的相关技术在国内比较成熟，但该领域在其他国家比较新颖，则可以考虑先进行 PCT，后续再考虑是否进入中国；如申请文件属技术领域的相关技术在国内比较新颖，则可以考虑先进行国内申请，从而申请人也有充足的时间考虑是否选择 PCT 途径。

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