先日、中国国家知識産権局（CNIPA）のインテリジェント 特許検索分析システムは本格運用が開始された。CNIPAの特許審査検索システムのインテリジェント化プロジェクトの一部として、特許などの審査、分析、文献閲覧、ダウンロードなどのサービスを全ユーザー向けに提供する。昨年12月31日に試行運用を開始し、ユーザーの意見やアドバイスに基づいて最適化が行われたもので、古いシステムから新しいシステムへのスムーズな移行が完了したという。
新システムは105カ国・地域の特許などのデータ、資料を収録し、一般検索、高級検索、出願者分析、技術分野分析など11種類の検索分析方式と同族特許照会、引用照会など8つの補助ツールを提供する。また、中国語、日本語、英語、フランス語を含む9か国語で検索、分析の機能を利用できる。
新システムのURL：https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/Disclaimer
出所：国家知識産権局公式サイト
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