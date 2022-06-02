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专利预审制度是一种针对特定地区、特定技术领域、特定申请人开展的专利加快制度。通常，走了预审的发明专利申请的审查周期可以缩短至几个月。

目前，全国已经批准和建设了31家 知识产权保护中心，这些单位均可以办理，名单经常会更新和增加，感兴趣的企业可以定期关注。在办理的过程中，需要注意的是，不同的保护中心所对应的技术领域。

以向中国（北京）知识产权保护中心递交预审案件为例，办理的流程可以包括如下步骤：

第一步，在中国（北京）知识产权保护中心的首页，根据提示要求，上传“CPC电子申请文件”（XML格式）、“预审资质文件”（下载模板填写）及其他文件（非必交项），并填写所属领域及专利分类号等信息后提交审核。

第二步，制作符合专利申请预审要求的 专利申请文件，专利申请预审要求提交XML格式的专利申请文件，需要使用电子申请（CPC）客户端制作，具体步骤如下：

打开电子申请客户端，编辑新申请案件。选择申请专利中的发明、新型、外观之一，进入案件编辑界面编辑，分别进入请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要等部分，进行编辑（文字可以录入或粘贴，附图以新增方式加入，不要复制粘贴），每个文件编辑完成后，都需要单独点击保存。文件编辑完成后，点击案卷管理→案卷导出，或点击导出→导出案卷，将申请文件压缩包导出。

在导出申请文件压缩包后，需要对申请文件压缩包进行格式校验，通过依次打开每一个子文件夹，核验文件可以正常打开并显示，确保各子文件夹中都同时包含xml和doc两种格式的文件。

需要说明的是：提交 预审申请的申请文件的说明书附图或公式会存在无法显示的问题，此时建议在电子申请客户端将出现错误的说明书附图文件夹或说明书文件夹整体删除，再新建，将说明书附图通过新增的方式加进去（不要复制粘贴附图），每个图片或公式都单独编辑保存，确保保存成功后再传下一个图片或公式，最后导出压缩包，检查图片或公式可以显示，且其它申请文件均满足要求后，再提交预审。而因制图软件导致图片格式不能满足申请文件要求的，建议在Windows自带的画图板中另存图片，再在电子申请客户端中以新增方式加入说明书附图文件中。

在制作预审文件时，之所以需要提交XML格式文件，是因为中国专利申请采用XML技术处理，国家知识产权局收到专利申请文件后，首先进入文件代码化流程，即将专利申请内容从纸件形式或者MS-WORD、PDF、TIFF、JPG等格式形式提交的专利申请文件中提取出来，转换成符合ZC0012.3-2012标准的XML格式的文件。

所以，提交XML格式文件是最快完成代码化流程的方法。为了缩短专利审查周期，以及配合保护中心对于正式提交文件与预审申请文件一致性检查要求，预审申请需要提交XML格式文件。

但是，在正常制作XML格式文件时，我们经常会遇到权利要求书或说明书中存在公式的情况，而该公式可能由于转化为XML格式文件，导致以图片的形式插入在word文档中，造成与同一行所显示的文字无法对齐或不清楚的情况。

此时，可以将原始文档中记载的公式编辑器的内容替换为通过截图软件对该公式编辑器的内容进行截图，将截图所得到的图片作为公式输入，以解决上述显示不清楚的问题。

对于全文中出现的例如“α”、“β”等字母，可以考虑采用输入法直接进行输入，以“α”为例，可通过输入“阿尔法”，从备选列表中直接进行字符输入，尽量不使用公式编辑器或符号中的字符，以避免公式无法在XML格式文件中正常显示。

此外，还可考虑将插入公式的所在行的行距调整为单倍行距或者24磅固定值，来避免公式以图片的形式无法在XML格式文件中正常显示的问题。

对于XML格式文件中的说明书附图部分，需要对说明书附图进行仔细筛查，避免说明书附图中出现无关的白色线条或者灰色线条，一般如果说明书附图是通过对visio图片进行截图得到时，可能会将visio的底图标线也部分截入，而对于预审案件而言，上述白色线条或者灰色线条在递交核查时，不易被发现，需要仔细筛查，避免预审审查员基于上述内容下发补正。

例如，

上述浅灰色线条，在XML格式文件制作时，是极其不易被发现的，因此，还需代理人在制作完成后，对于每一幅截图均进行仔细核查。

第三步，提交专利申请预审请求后查看预审进度信息，查看预审阶段的通知书，预审保护中心受理专利申请预审案件后，会根据案件预审情况，发出相应的通知书。

第四步，如收到《预审意见通知书》，需要针对通知书内容进行答复。

第五步，如收到《预审合格通知书》，可按通知书要求向国家知识产权局提交专利申请，并及时缴纳申请阶段相关费用。向国家知识产权局完成专利申请提交和缴费后，需在规定期限内向北京保护中心反馈专利申请信息。

总之， 专利预审，是在专利申请正式向国家知识产权局提交之前，由保护中心预先对申请文件进行的前置审查，使符合条件的专利申请进入快速审查通道，缩短专利申请的审查周期。 在进行预审文件制作时，尤其需要注意涉及到公式的内容进行仔细核查，避免由于形式问题下发补正，甚至导致预审不通过。

以上仅是关于预审案件的个人见解，欢迎大家提供更加优化、简便地制作专利预审文件的方式。

（上述图片来源于：https://bbs.mysipo.com/thread-1094061-1-1.html）

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