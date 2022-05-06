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每年4月20日至26日是全国知识产权宣传周，在全面开启知识产权强国建设的新征程中， 专利代理师扮演了不可替代的角色。

校友会上，笔者面对处于各行各业校友抛出了一个问题，如何定位专利代理师？有人说，专利代理师是律师，有人说，专利代理师是代笔者，还有人说专利代理师就是简单的整理技术人员给的技术交底书......然而，专利代理师真的就是简单的整理技术交底书吗？ 今天就通过一件 专利从产生到应用来说一说专利代理师的多重身份，揭开专利代理师的神秘面纱。

第一重身份——"咨询顾问"

技术人员在研发的过程中，会对产品、技术或者结构等进行创新，进而产生新技术。这时，就需要专利来保护这些新技术。那么，创新的技术能不能申请专利、能够申请哪种专利、应该如何布局、技术交底书中应该写些什么？这就需要专利代理师以 咨询顾问的身份出现。

首先，专利代理师会对创新的技术进行分析，确定该技术是否是专利的保护主题。专利法第5条规定："对违反法律、社会公德或者妨碍公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获得或利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权"。简而言之，违法、缺德的不授予专利权。例如，技术人员小王发明了一种致人失明的防身器，该防身器以致人伤残为手段，妨碍社会公共利益，则不能授予 专利权。

其次，在该技术满足保护主题的要求的情况下，专利代理师会考虑该技术应用申请哪种类型的专利，例如，适合申请的类型是发明、实用新型还是外观设计。专利法第2条规定："发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。"例如，小王作出的创新是在原有技术的基础上，对工艺方法进行了改进，则通常建议申请 发明专利。

然后，专利代理师会对该技术进行分析，确定布局。例如，小王发明了一个行李箱，该行李箱在拉杆、滚轮、密码锁上均进行了改进，并产生了预料不到的技术效果。专利代理师会考虑拉杆、滚轮、密码锁均可以用在除行李箱之外的其他产品上，因此，专利代理师通常会建议针对拉杆、滚轮、密码锁分别进行 专利申请。

最后，专利代理师会对技术交底书的撰写进行说明。建议小王在技术交底书中写明现有技术中拉杆、滚轮以及密码锁是什么样的，这次对拉杆、滚轮以及密码锁的改进分别是什么，这样改进有什么好处。

第二重身份——"检索审核员"

专利代理师在拿到技术交底书后，会判断该方案是否符合专利的保护主题。在符合专利法的要求的情况下，进行初步检索，初步判断该方案是否具有实用性、新颖性以及创造性。 专利法第22条规定："实用性，是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制作或者使用，并且能够产生积极效果""新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后发布的专利申请文件或者公告的专利文件中""创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步"。例如，小王想要申请的方案是一种永动机，该方案违反自然规律，无法在产业上制作，不具备实用性。

若小王想要申请包括一种拉杆箱，专利代理师在检索后发现该拉杆箱在拉杆结构上相对于现有技术或抵触申请存在区别，并能够达到一定的技术效果，则通常会结合技术交底书中的方案和检索到的方案，提炼出上述区别点，并基于上述区别点准备相应的法律文件。

第三重身份——"技术人员"

专利代理师在撰写权利要求书时，会根据上述提炼出的区别点进行有层次的保护，例如，通常采用的上位、中位和下位的方式对方案进行层层保护，以寻求合理和多样的保护范围。在写说明书时，针对每一个技术方案，会给出至少两种实施方式，以支持权利要求，这往往需要专利代理师与发明人进行充分沟通，以技术人员的身份对方案进行扩展。

如下图所示，假如技术交底书中记载的是方案1，专利代理师在撰写权项时，通常会对方案1进行上位，形成方案3。并在方案3和方案1之间布局一个中间位方案2（方案3、2、1保护范围逐层缩小）。在撰写说明书时，针对每个方案，需要写出至少两种实施方式，则针对方案3，专利代理师会至少扩展出方案4，形成方案2的并列方案，以支持方案3。同理，专利代理师还会至少扩展出方案5以支持方案2，扩展出方案6、7以支持方案4。

当然，专利代理师在扩展方案时，通常会与发明人沟通确认扩展的方案是否可行。

第四重身份——"律师"

在专利公告授权后，若发现其他单位或个人存在侵权行为，专利代理师则会化身为"律师"，搜集侵权证据、发起诉讼。当被诉侵权时，专利代理师会针对被诉的专利进行分析，搜集专利无效证据，并发起无效请求。

通过以上介绍，专利代理师的面纱就被一层一层的揭开了，再加上专利代理师本来的身份，五重身份是不是堪比《伪装者》中的明楼了吧？希望有更多的有志青年加入到我们专利代理师的队伍里,多角色的挑战等你来!

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