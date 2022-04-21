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China: 由冲上热搜的何同学，看发明人头脑风暴的idea如何形成专利

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前段时间刷新闻时，笔者注意到了冲上热搜的何同学制作了一个名为"我用108天开了个灯......"的视频。视频中何同学介绍到很喜欢自己工作室的办公环境，工作室具备五台3D打印机，餐桌旁配备有机打汽水柜，全员配备升降桌，办公桌配置有智能水杯杯垫。这样的办公环境谁看了不说一句优秀，这难道不就是很多打工人向往的"梦中情室"么？

但是，对于这样的"梦中情室"，何同学还是存有遗憾——他头顶灯的开关在座位的对面。

这意味着每当天黑下来，都需要自己走到桌子对面去按开关将灯打开，何同学觉得这实在是太蠢了。

因此，何同学激情头脑风暴，花费了108天来解决这个问题，想要达到自己内心的平静。

通过这个视频笔者想到，在工作中会遇到部分 发明人，自身对于 专利不是很熟悉，所以不知道提供哪些技术内容给专利代理师，来把自己的技术方案转换为专利文件提交到国知局。对此，通过这个视频，笔者为发明人提供一些思路。

在何同学几次头脑风暴的尝试中，对于何同学提出的方案，笔者将何同学的方案转换成相应的权利要求，具体过程如下：

在提出的最初的方案中，何同学经过半个星期的建模、打印、组装，做了一个【何同学桌面开灯抛球机】。该抛球机找到了最合适的抛球角度与功率，每当将球放进去，抛球机就会开盖、抛球，球接触到开关把灯打开或关闭，何同学觉得终于可以实现不离开自己的座位就将灯打开或关闭的愿望，达到了自己的内心平静。

上述方案，站在 专利代理师的角度便可形成一个权利要求，如下：

一种抛球机抛球的控制方法，其特征在于，包括：

获取所述抛球机的位置与开关的位置；

依据所述抛球机的位置以及所述开关的位置，确定所述抛球机对应的抛球功率以及抛球角度；

依据所述抛球角度以及所述抛球功率，控制所述抛球机抛球，以使球体接触到所述开关。

上述权利要求中，目标物体对应何同学方案中的灯开关，在最后一个步骤中，依据确定的抛球角度和抛球功率，控制抛球机进行抛球以使球体接触到开关，并通过接触力将开关打开或关闭。

但是，形成上述方案后，在实践中，何同学发现自己的最新方案实在是太蠢了。因为，每当天黑了想开灯，何同学需要离开座位，在地上找到网球，捡起来，回到座位，把球放到抛球机中，等待抛球机抛球，才能将灯打开或关闭。这实质与自己离开座位走过去打开或关闭并无区别，因此，何同学内心的平静又被打乱了......

基于上一个方案的bug，何同学又构想出一套开灯系统。在该系统中，每当抛球机抛球将灯关闭后，地上的小车就可以走到掉落的网球前，将网球夹起，然后走到桌子旁的网球升降台旁，把网球放下，升降台自动升起运动到同桌面的高度，通过连接轨道将网球放回抛球机中，抛球机又按照上一个方案的理论控制抛球机开灯。这套系统解决了何同学亲自离开桌面去捡球的问题，貌似何同学的内心又得到了平静。

但是，经过两个星期的建模、打印、组装，何同学发现，构想的系统中的小车需要同时具备建模定位系统，以及巡逻避障系统才能使上述系统成为现实。

最重要的一点，小车还能给自己充电以节省更换电池带来的不便。因此，何同学巧妙的将日常生活中的扫地机器人进行改进以替换上述系统中的小车。

因此，基于何同学改进的上述开灯系统，站在 专利代理师的角度，笔者将上述改进方案撰写成以下权利要求，如下：

一种抛球系统，其特征在于，包括：

移动机器人，用于确定球体在目标空间内的位置，并依据所述位置将所述球体运送至升降机面板；

升降机，一端固定在地面的预设位置，另一端通过运送轨道与抛球机连接，用于在检测到所述升降机面板上存在所述球体的情况下，升起所述升降机面板以将所述球体通过所述运送轨道运送至抛球机；

抛球机，用于在检测到所述抛球机获取到所述球体的情况下，依据预设抛球角度以及预设抛球功率将所述球体抛出，其中，所述预设抛球角度以及所述预设抛球功率是通过目标开关的位置以及所述抛球机的位置确定的。

因此，上述权利要求清楚地描述了何同学的抛球系统，抛球开灯以及智能捡球，形成了一个完美的闭环。

当然，基于改装的扫地机器人，我们还能将扫地机器人的方案形成 专利文件对改进的扫地机器人进行专利保护，何同学在后续的实践过程中还针对上述的系统还做了相应的方案改进，笔者在这里就不再一一列举了。

综上，通过笔者对上述何同学提出的两个方案的专利撰写，可以看出，对一个技术方案进行 专利撰写，专利代理师在得到以下几个方面的内容后，就可将技术方案转化为专利文件：

1）现有技术中存在的技术问题（对应于现阶段何同学需要起身离开座位才能打开或关闭头顶灯的技术问题）；

2）解决存在的技术问题采用的技术手段（对应于第一个方案中通过抛球机抛球解决了存在的问题，对应于第二个技术方案中构建了一套系统来解决具体的技术问题）；

3） 达到了怎样的技术效果（对应于第一个方案中，何同学通过抛球机实现了远程开灯的技术效果，对应于第二方案中，何同学通过设计的整套抛球系统实现了远程开灯以及智能捡球协同作业的效果）。

因此， 发明人最初需要将拟申请方案对应的上述三部分内容提供给代理师即可，形成一个初步的权利要求书，在进一步的沟通中，将具体的技术手段以及具体实施例对应的内容再提供给代理师后，即可形成完整的专利文件。

最后，不得不感慨跟何同学一样有趣有有能力的技术工作者的强大，正因为我国存在千千万万个"何同学"似的的科技工作者才使我们国家一步步向科技强国、专利强国的方向稳步迈进。

参考资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1244y1p7kt?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

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