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最近一位IT行业做研发的朋友遇到了难事：领导下了专利指标，让近期搞两篇 专利。这对于从未申请过专利的朋友发了愁：什么才是发明创造，技术交底书里该写点啥？

01、什么是发明创造？

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。世界知识产权组织的经典教材指出：发明是人脑的一种思维活动，是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案。

对于从未接触过专利法的朋友，上面的定义很难理解。那简单来说，什么才是发明创造呢？既然这位朋友是IT行业的研发工程师，那就从他的角度，简单解释一下什么是发明创造。

（1）从产品角度了解什么是 发明创造

上图是某短视频平台上的一个产品界面。在这个产品界面上显示的"刚刚看过"可以提醒用户刚刚看过的短视频，解决了用户难以快速找到刚刚观看的视频的痛点，该产品形态就是发明创造。从产品经理角度来说，解决用户痛点，就是发明创造。

（2）从后台研发角度了解什么是 发明创造

这位朋友最近在研发过程中遇到了点难题。目前公司业务数据量越来越大，数据处理效率太低。他想到一个解决方案是采用现有的几种方案的组合来提高数据处理速度，但不知道能否申请专利。

在进行组合发明创造的判断时通常需要考虑：组合后的各 技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示，以及组合后的技术效果等。

如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果。或者说组合后的技术效果比每个技术效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。

02、技术交底书该怎么写？

朋友说：那技术交底书是不得写的高大上一些，用一些术语包装一下，写成看不懂的样子是不是通过率大一些？

技术交底书是将创新技术形成 专利文献的基本素材，专利代理师通过技术交底书理解技术方案本身后撰写专利文献。技术交底书应尽量便于专利代理师理解，最好在技术交底书中举一些简单的例子，或者通过附图的方式可以更直观的表达。换成做研发的朋友能听懂的话，就是可以以"产品角度+后台研发角度"来写技术交底书。

举例来说：

对于有产品形态的技术方案，可以将产品界面的截图加入到技术交底书中。如果涉及到用户与产品的交互过程，可以将用户在操作产品的过程中，产品界面的变换截图加入到技术交底书中。

从后台研发角度，可以结合流程图撰写技术交底书。技术交底书中的流程图可以采用开发时设计的流程图。在技术交底书中还需要对流程图中的各个步骤进行解释说明，对于较为抽象的步骤，可以结合实际的应用场景，通过举例的方式说明。

技术交底书是以文字的方式进行表达，而文字相比于语言在理解上存在一定难度。对于技术交底书中不清楚的地方，专利代理师通常会与发明人进行电话沟通。这样可以让代理师更快、更深入的了解方案，提升专利文献的撰写速度和质量。

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