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随着2008年全球金融危机的爆发，东莞市外贸出口为主的产业结构受到了严重冲击。近十年来，随着广东全省"腾笼换鸟"即"双转移战略"的实施，东莞市大力发展战略新兴产业，目前已成为全国重要的 高端装备制造产业基地，并且在自主创新方面取得了显著的成绩。

本文以国家知识产权局发布的《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》为基础，检索了东莞市高端装备制造产业的中国专利（数据来源：知识产权出版社专利信息服务平台），通过 专利数据分析，揭示东莞高端装备制造产业的发展现状。

1、专利数量规模快速增长

与其他地市产业不同的是，东莞市高端装备制造产业在2008年之前几乎没有专利申请。而在2008年之后相关专利申请量才开始逐步增加。并在2015年至2017年连续出现了三次跳跃式增长。在2019年略有所下降的情况下。在2020年依然排除了新冠疫情的影响，同比还出现了增长，说明 专利申请量增长的势头仍然在持续。

从 专利申请类型来看，发明专利约占全部专利申请的1/4。而近五年专利申请量急剧上升的主要原因在于实用新型申请量的提高。因此，从专利申请类型分布来看，或者说从专利申请质量上来看，东莞市高端装备制造产业的 IP保护策略还有待于进一步调整，创新保护水平还有待于进一步提升。

2、智能制造产业一枝独秀

依据专利分类号的统计结果和《战略性新兴产业分类（2018）》的产业划分可以发现，东莞市高端装备制造产业的专利申请主要集中在智能制造装备领域，申请数量排名前十位的分类号中有九个分类号属于该领域，占东莞市高端装备制造产业全部申请的50%左右，仅有排名第九的分类号属于卫星及应用产业。

从进一步的细分产业来看，以工业机器人和金属加工装备为主。这一发展现状与《东莞现代产业体系中长期发展规划（2020-2035年）》和《东莞市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出将建设智能制造产业基地，重点发展工业机器人、高端智能制造设备、服务机器人和高端激光装备的方向完全吻合。

3、南部地区产业相对密集

东莞市下辖4个街道、28个镇和松山湖高新技术产业开发区。其中，长安镇和松山湖高新区专利申请量的优势明显，两者合计已经接近全市总量的1/3（上图），大大领先于其他街镇。并且这两个地区的专利增长趋势与东莞的发展也是相一致的，是推动东莞市发展的主导因素（下图）。

长安镇主要得益于东邻深圳市，南临珠江口，西连虎门港和滨海湾新区。广深通道的多条高速贯通全镇，区位和交通优势明显。因此有大量的深圳和香港的企业落户于长安镇。松山湖高新区是根据全市统筹发展的整体部署建设的，目前已经形成了"一园九镇"的布局。从深圳和全省、全国引进了大量的如华为终端、汇川科技等高端科技型企业。

大朗、塘厦、大岭山、清溪、虎门、凤岗等镇位于靠近深圳一侧，构成了第二梯队，普遍表现出比较明显的增长势头。

相比来讲，北部仅有横沥镇进入了第二梯队。而洪梅、麻涌、石龙、望牛墩、企石等镇的 专利数量仅为长安和松山湖的2%左右，尚不足百件，差距明显。但可喜的是，近几年相对靠近广州的道滘、高埗和中堂三镇也表现出了一定的增长势头，只是绝对数量目前还比较少。

整体来看，东莞市高端装备制造产业呈现出了明显的南向发展格局，并且深圳外溢和松山湖集聚的叠加效应明显。

4、长安镇和松山湖各有所长

长安镇和松山湖高新区的产业分布表现出了明显的差异化。长安镇是中国机械五金模具名镇，以金属加工装备为主，如模具、刀片和组合加工设备，专利申请量约占东莞市该领域总量的四分之一。松山湖高新区着力建设以机器人系统集成商、核心零部件企业和智能装备企业为主体的工业机器人产业集群，在工业机器人领域的优势明显，专利申请量约占东莞市该领域总量的近三分之一。

综上，东莞市高端装备制造产业的 专利申请量呈现出迅猛增长的趋势，可以充分发挥智能制造装备产业的龙头产业效应，带动周边产业的协同发展。

在地区分布上，也可以充分发挥省、市的引导作用，激发街镇、高新区的潜力，做好产业升级。

既要发挥南部地区的带动效应，又要避免僵化的效仿，做到各地区立足本地产业基础、发挥区位优势，大力创新，形成各地区不同的特色产业。

*本文首发自：知产力

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