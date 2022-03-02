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China: 关于日本专利申请的「超早期审查」程序，你要知道的4件事

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日本特许厅（JPO）为了满足申请人对 专利申请进行加速审查的需求，提供了早期审查（早期審査）以及超早期审查（スーパー早期審査）这样的加速审查途径供申请人进行选择。本篇文章，笔者将就 超早期审查的途径进行简单介绍。

一、请求超早期审查的专利申请需要满足哪些条件？

请求超早期审查的 专利申请需要同时满足以下条件：

（1）已经提出实质审查请求并且还未收到审查意见通知书，或者，也可以在提出实质审查请求的同时请求超早期审查；

（2）该申请为正在或即将实施的专利申请：申请人或被实施许可人正在实施其发明，或者自超早期审查申请日起两年内预定实施其发明；

（3）该申请涉及对外申请的专利申请：向JPO以外的其它国家专利局或者政府间机构提出了申请（包括提交了国际申请的专利申请）；

（4）申请超早期审查前至少4周内的申请程序都是在线完成的（非书面提交）。

进入日本的中 国专利申请只要满足以上4个条件，即可以提出超早期审查请求。

二、请求超早期审查需要提交哪些文件？

请求 超早期审查需要提交以下文件：

1.申请书

情况说明书中需记录以下内容：

1）在早期审查的类别栏处写明"スーパー早期審査"（超早期审查），在"情况"一栏中首先写明"スーパー早期審査を希望する"（希望进行超早期审查）。

2）具体说明该申请为正在或即将实施的专利申请并且涉及对外申请的专利申请。

例如：

希望进行超早期审查。

使用权利要求1记载的XXX制造装置的XXX产品从2020年开始制造和销售，产品名称为XXX（预定2年内实施的情况下，记载方式与此类似）。

另外，已经在欧专局和美国专利商标局提出了专利申请，申请号分别为XXX、XXX。美国专利申请已经授权，授权公告号为XXXXX。

因此，本专利申请为正在或即将实施的专利申请并且涉及对外申请的专利申请。

3）说明现有技术的情况

需要记载检索到的现有技术文献，并且对本申请与现有技术文献进行对比说明。

根据是否有外国专利局的检索结果、本申请的说明书中是否记载了现有技术的情况，对于现有技术的说明程度的要求不同，如下表所示。

外国专利局的检索结果 有 无 本申请说明书中关于检索结果、对比说明的记载 有 必须对外国专利局的检索结果中引用的现有技术文件的公开内容和对比进行说明 可以简单记载 无 必须对外国专利局的检索结果中引用的现有技术文件的公开内容和对比进行说明 进行现有技术检索，记载现有技术文献。并且必须对本发明与现有技术进行对比说明

2.现有技术文献

对于申请书中提及的现有技术文献，需要提交其副本。但以下任一情况下，可以不提交其副本：

1）通过J-platpat检索平台可以检索到的专利文献，例如中美欧日韩等国的专利文献；

2）援用的日本专利局提供的现有技术文献，例如日本专利局在在先专利申请的审查意见通知书中引用的对比文件。

三、请求超早期审查的手续和费用

中国 申请人可以委托中国事务所或日本事务所提出超早期审查请求。超早期审查不产生官方费用，仅涉及事务所的服务费。

另外，超早期审查仅受理在线申请。

四、获得超早期审查批准后的案件审理

提交了超早期审查请求的案件，通常1个月内可以收到第一次审查意见通知书（对于进入日本国家阶段的PCT申请，原则上是2个月）。若由于获取非专利文献需要时间、文件电子化需要时间等原因而导致审查延迟，则审查员会先发出"关于早期审查的通知书"，以告知申请人。

申请人在收到 审查意见通知书后，必须在审查意见通知书发文日起30日内（对于包括中国申请人在内的外国申请人，该期限为2个月内）进行答复，该期限不可延期。若申请人提出延期请求，则该申请不再作为超早期审查对象。

根据JPO公布的《特许行政年次报告书2021年版》，2020年度收到1196件超早期审查请求。从提出请求到收到第一次审查意见通知书的平均时间为0.9个月（进入日本国家阶段的PCT国际申请为平均1.5个月）。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.